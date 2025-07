Nintendo ospiterà un evento demo Drag x Drive all'inizio di agosto

HQ

È facile dimenticare che il prossimo grande e in realtà nuovo Nintendo Switch 2 gioco che seguirà Donkey Kong Bananza domani è il progetto sportivo multiplayer Drag x Drive. Il gioco verrà lanciato il 14 agosto e per prepararsi a ciò Nintendo ha annunciato un Demo Event in cui i giocatori potranno ottenere un primo esempio dell'azione.

Impostato per il 9 e 10 agosto, questo Global Jam come è noto è un'opportunità per Nintendo Switch Online membri su Switch 2 console di entrare nel gioco e sostanzialmente stressare il titolo prima del suo lancio globale.

L'evento si svolgerà in tre sessioni di quattro ore nell'arco dei due giorni e, per quanto riguarda il momento in cui si svolge ogni sessione, gli orari e le date sono i seguenti.



9 agosto: 11:00 BST / 12:00 CEST - 15:00 BST - 16:00 CEST



10 agosto: 1:00 BST / 2:00 CEST - 5:00 BST / 6:00 CEST



10 agosto: 17:00 BST / 18:00 CEST - 21:00 BST / 22:00 CEST



Controllerai Drag x Drive e utilizzerai questo Global Jam come un'opportunità per decidere se vale la pena acquistarlo?