Nintendo per lanciare giochi fisici più costosi nel mercato USA

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Chi si trova nel Regno Unito ed in Europa conosce i giochi fisici di Nintendo che attualmente costano più rispetto ai loro corrispettivi digitali, dato che lo scorso anno è stato annunciato che i titoli fisici per Nintendo Switch 2 avrebbero avuto un prezzo più alto per compensare l'aumento dei costi di produzione associati. Da allora, abbiamo visto Mario Kart World, ad esempio, avere un prezzo intorno a £8/€10 più alto rispetto all'opzione digitale, lasciando i collezionisti con il dilemma di spendere di più per una cartuccia e una scatola o risparmiare qualche centesimo e accontentarsi di un'edizione eShop di un gioco.

Ora stiamo vedendo questo cambiamento espandersi in altri mercati che altrimenti non l'hanno sperimentato, con gli Stati Uniti a seguire in testa. In un comunicato stampa, Nintendo promette che a partire da maggio 2026 con Yoshi and the Mysterious Book, i giochi fisici per Switch 2 costeranno più di quelli digitali nel mercato americano.

La motivazione è espressa così: "I giochi Nintendo offrono le stesse esperienze sia in formato confezionato che digitale, e questo cambiamento riflette semplicemente i diversi costi associati alla produzione e distribuzione di ogni formato e offre ai giocatori più libertà su come acquistare e giocare ai giochi Nintendo."

Nintendo specifica che i partner retail possono ancora fissare i propri prezzi per giochi digitali e fisici, quindi le cose possono variare a seconda di dove si guarda, ma la cosa fondamentale da notare è che questo cambiamento sta entrando in vigore e presto influenzerà quanto soldi spenderai per i giochi fisici.