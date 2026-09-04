Nintendo per ospitare non una, ma due presentazioni Direct la prossima settimana

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Ieri è stata una giornata piuttosto frenetica per le presentazioni di videogiochi, poiché Sony ha avuto una doppia serie di trasmissioni consecutive su PlayStation State of Play, tutto prima che Konami seguisse l'esempio con il suo show. Poiché possiamo aspettarci con ansia il Tokyo Game Show relativamente presto, alcuni grandi nomi seguiranno con le loro presentazioni nella settimana dopo la prossima - in particolare Xbox e Capcom - e questo significa che la prossima settimana (7-13 settembre) è attualmente un gioco lecito.

E Nintendo sta colgendo questa opportunità con non una, ma due showcase dedicate a Direct. La prima sarà incentrata su The Legend of Zelda e il suo 40° anniversario (quindi aspettatevi il primo assaggio di gameplay di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake) e la seconda sarà una serie più generale.

Per quanto riguarda date e orari, e persino la durata esatta di ogni puntamento, segui queste informazioni complete qui sotto.



The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct - 8 settembre alle 15:00 BST/16:00 CEST (durata 30 minuti)



Nintendo Direct - 9 settembre alle 15:00 BST/16:00 CEST (circa 45 minuti di durata)



Guarderai uno o entrambi gli spettacoli?