Nintendo perde un gigante poiché il creatore di Mario Kart, Hideki Konno, ha lasciato l'azienda

Questa settimana abbiamo riportato che una figura di spicco di Nintendo ha lasciato l'azienda dopo una carriera di 40 anni. Stiamo parlando di Kensuke Tanabe, che ha partecipato a innumerevoli giochi più importanti di Nintendo, tra cui The Legend of Zelda: A Link to the Past, così come le serie Donkey Kong Country e Metroid Prime.

Ma a quanto pare, non è l'unica persona nota che l'azienda ha perso di recente. Famiboards ha ora attirato l'attenzione sul fatto che anche Hideki Konno se n'è andato, un altro veterano che, come Tanabe, ha iniziato a lavorare alla Nintendo nel 1986. La sua lista di successi include il ruolo di regista del classico NES Ice Hockey, assistente alla regia di Super Mario Bros. 3, creatore di Super Mario Kart, regista di Super Mario 64, creatore della serie Luigi's Mansion e produttore di diversi titoli di Mario Kart (incluso forse il miglior gioco della serie, Mario Kart 8 Deluxe).

A quanto pare, però, la sua partenza non ha nulla a che vedere con quella di Tanabe. In realtà ha lasciato l'azienda sei mesi fa, cosa che solo ora sta ricevendo attenzione dopo aver aggiornato la sua pagina Facebook. Konno compirà 61 anni nel 2026, quindi è possibile che la sua età abbia influito sulla sua decisione, ma indipendentemente da ciò che ha in mente per il futuro, gli auguriamo buona fortuna e cogliiamo questa occasione per ringraziarlo per tutto il grande divertimento.

Buona fortuna per qualunque cosa succeda dopo, Hideki Konno.

Sembra che in questo momento stia avvenendo un leggero cambiamento in Nintendo, con veterani che hanno iniziato a lavorare durante l'era NES che si stanno avvicinando al pensionamento. Shigeru Miyamoto compirà anch'egli 74 anni in autunno, e anche diverse altre figure note stanno invecchiando. Crediamo e speriamo che Nintendo sia ben preparata e abbia formato nuove generazioni di sviluppatori affinché la magia possa essere trasmessa in buone mani.