Nintendo Pictures è accreditato in Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Death Stranding 2: On the Beach uscirà domani, ma alcuni giocatori hanno già accesso all'ultimo film epico di Hideo Kojima in accesso anticipato. Anche se nessuno si aspetta di aver finito il gioco così presto, i recensori su VGC che hanno guardato attentamente i titoli di coda hanno trovato qualcosa di interessante: Nintendo ha lavorato al gioco!

Mentre il gioco è stato sviluppato da Kojima Productions (una società indipendente, nonostante il gioco sia distribuito da Sony), Nintendo Pictures è elencata nei crediti del gioco. In particolare, Nintendo Pictures, uno studio di animazione CG con strutture di motion capture a Tokyo.

Non è strano, dato che l'azienda, originariamente chiamata Dynamo Pictures, era indipendente, prima che Nintendo la acquisisse nel 2022 e la rinominasse Nintendo Pictures per sviluppare "contenuti visivi utilizzando l'IP Nintendo". Prima dell'acquisizione, Dynamo aveva lavorato all'originale Death Stranding e ad altri giochi di terze parti come Final Fantast XIII-2, Nier Replicant, Persona 5 o Monster Hunter World, fornendo contenuti in CG o motion capture. Molto prima, Dynamo ha realizzato anche i filmati in CG in Metroid Other M per Wii e i cortometraggi Pikmin per Wii U e 3DS.

Dopo che Nintendo li ha acquistati, hanno funzionato solo in giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG e Another Code: Recollection. Tuttavia, non è impossibile presumere che Kojima stesse già lavorando con loro per Death Stranding 2 prima dell'acquisizione di Nintendo nel 2022.