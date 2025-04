Nintendo potrebbe costringere Discord a svelare l'utente dietro il Teraleak

HQ

Nintendo sta ancora una volta reprimendo le fughe di notizie, poiché ora sta facendo di tutto per rintracciare l'utente dietro il famigerato Teraleak, che ha colpito Internet nell'ottobre 2024.

La fuga di notizie, che proveniva dall'utente GameFreakOUT, ha visto molti materiali riservati arrivare allo spazio pubblico, tra cui informazioni sui giochi in arrivo, build di vecchi giochi, tradizioni, concept art e altro ancora. Il leaker ha anche affermato di avere il codice sorgente di Pokémon Legends: Z-A ma non lo ha rilasciato.

Ora, tramite Polygon, gli avvocati di Nintendo stanno cercando di vedere se riescono a scoprire la vera identità dietro le fughe di notizie. Nuovi documenti del tribunale mostrano che Nintendo sta chiedendo a Discord di vedere se può rivelare la vera identità dell'utente GameFreakOUT. Discord non ha ancora risposto, ma anche se Nintendo non riesce ad accedere alle informazioni tramite la piattaforma di condivisione dei messaggi e chiamate, non rinuncerà alla ricerca.