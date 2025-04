Nintendo potrebbe non essere preparata alla domanda sui suoi server al lancio di Nintendo Switch 2

HQ

Le polemiche sulla nuova direzione di Nintendo sulla conservazione del formato fisico si sono intensificate questa mattina quando è stato confermato che molti dei titoli di terze parti già annunciati nel lancio della console Direct che saranno venduti in una scatola conterranno un codice di download e che molti altri saranno cartucce chiave di gioco.

Ma c'è un'altra importante sfumatura da portare via da questo, e cioè se in quel giorno, quando milioni di console (oltre 2,2 milioni di preordini solo in Giappone e sulla pagina ufficiale di pre-ordine di Nintendo) scaricheranno contemporaneamente i giochi, Nintendo è preparata per quel sovraccarico?

Dato che molti dei titoli richiedono un download totale o parziale dei propri dati (il solo Mario Kart World incluso nel bundle console richiede già 24 GB di download), e la domanda per il nuovo hardware supera le aspettative, è meglio avere pazienza. L'analista Daniel Ahmad ritiene che l'azienda giapponese dovrebbe anche iniziare a preoccuparsi della stabilità dei suoi sistemi, oltre a soddisfare la domanda per il suo prossimo hardware.

https://x.com/zhugeex/status/1915270037859901800

Pensate che il Nintendo eShop potrebbe subire interruzioni del servizio il 5 giugno?