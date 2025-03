Nintendo prepara un cambio nel servizio Nintendo Music "intorno a ottobre" di quest'anno

HQ

Buone notizie per gli attuali (e futuri) utenti di Nintendo Switch Online. La società ha aggiornato le informazioni sui termini di servizio sulla pagina di supporto e ora indica che se annulli la tua iscrizione attiva a NSO, sarai comunque in grado di utilizzare alcuni servizi nell'app Nintendo Music dopo un aggiornamento minore nell'ottobre di quest'anno:

"Stiamo pianificando un aggiornamento intorno a ottobre 2025 che ti consentirà di utilizzare alcune funzioni di Nintendo Music, come la possibilità di modificare, condividere o eliminare le tue playlist, anche dopo aver annullato la tua iscrizione a Nintendo Switch Online".

Nintendo Music è un servizio gratuito per ascoltare le colonne sonore dei giochi Nintendo purché si disponga di un abbonamento al suo servizio Nintendo Switch Online, ma sembra che ora vogliano renderlo più accessibile in modo che altri utenti possano godersi la musica dei loro giochi preferiti senza dover pagare.

D'altra parte, anche il fatto che Nintendo abbia definito concretamente la finestra temporale per questo campo è un po' curioso. Non abbiamo ancora date sul programma di uscita di Nintendo Switch 2, ma forse quello slot di ottobre verrà utilizzato anche per rafforzare il lancio (compresa la musica) di un'importante first party, forse Metroid 4: Beyond, per esempio?