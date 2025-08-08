Nintendo presenta My Mario, una linea di libri, giocattoli e prodotti a misura di bambino

HQ

Nintendo ha rivelato una nuova linea di prodotti su misura per un pubblico molto più giovane. Conosciuto come My Mario, questa è una serie di prodotti destinati ad essere applicati a bambini piccoli e genitori e include libri molto semplici e divertenti, mattoncini in legno, peluche, abbigliamento e persino utensili da cucina.

Secondo Nintendo, ci è stato detto che My Mario è una "serie di prodotti che genitori e figli possono divertirsi insieme" e mentre la key art dell'annuncio promette molti prodotti diversi, finora solo una manciata è stata annunciata ufficialmente. Il motivo è che Nintendo prevede di aggiungere alla serie in futuro.

Guardando a ciò che è già stato rivelato, possiamo aspettarci un Wood Block Set, che fondamentalmente consente ai giovani di creare il proprio diorama del Mushroom Kingdom, con l'effetto aggiunto che ciascuno dei blocchi di caratteri (Mario, Luigi, Princess Peach e Yoshi ) ha il doppio scopo di essere Amiibos. Ci saranno due set disponibili qui, uno dei quali è un set di tre pezzi che include solo Mario, un fungo e un ? blocco. L'altro aggiunge tutti gli extra aggiunti, consentendo opzioni più creative.

Il secondo elemento chiave è il Hello, Mario! Board Book, che è un semplice libro illustrato che mostra modi per aprire la bocca di Mario e persino girare il suo viso. Questo è stato migliorato con un'app gratuita che funziona su dispositivi intelligenti e Nintendo Switch e che ti consente anche di giocare con il volto di Mario.

Annuncio pubblicitario:

Infine, Nintendo rilascerà una serie di brevi video animati in stop-motion chiamati It's Me, Mario! Stop Motion Shorts, con ogni episodio in arrivo sull'app My Mario.

Il problema principale con i prodotti fisici è che sono impostati per essere venduti solo nei negozi Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto, senza piani per le vendite in tutto il mondo al momento.

Annuncio pubblicitario: