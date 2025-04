Nintendo pubblicherà un numero speciale di Nintendo Magazine incentrato su Switch 2 a maggio

HQ

Dalla sua presentazione estesa il 2 aprile, così come dagli eventi di persona in cui i media (e, ovviamente, noi stessi) hanno potuto provarlo, le informazioni su Nintendo Switch 2 e sul suo catalogo di accessori e giochi sono arrivate quasi quotidianamente, anche se alla spicciolata. Ciò significa che quasi ogni piccola anteprima o annuncio è in cima alle notizie quotidiane. Forse non sempre nel modo in cui Nintendo vorrebbe (ad esempio per quanto riguarda i prezzi delle console e dei giochi), ma comunque per l'interesse generale.

Ora arriva la notizia di alcune informazioni a cui i giocatori giapponesi avranno accesso. Nintendo ha annunciato che un numero speciale della rivista Nintendo (la rivista ufficiale di Nintendo) arriverà nei negozi il 9 maggio, oltre ad essere distribuito in occasione di eventi di lancio di persona per i fan di Switch 2. Questo Nintendo Magazine sarà distribuito anche in digitale e conterrà tutti i tipi di informazioni, sia note che inedite, sulla prossima console, la cui uscita è prevista per il 5 giugno.

In Europa, negli Stati Uniti e in altri territori non ci sono informazioni su iniziative simili, ma speriamo di potervi portare nelle prossime settimane le informazioni più rilevanti su quello che sembra essere un grande oggetto commemorativo per l'arrivo di Nintendo Switch 2.