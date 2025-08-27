Nintendo rafforza il suo impegno nel cinema con il rebranding della sua sussidiaria Warpstars in Nintendo Stars

HQ

Possiamo sicuramente chiarire che Nintendo non si è solo riconciliata con l'industria cinematografica dopo 30 anni di rabbia in seguito al film "live action" di Super Mario Bros. Il successo del suo debutto animato insieme a Illumination, diventando uno dei film di maggior incasso del 2023, lo ha portato ad annunciare poco dopo un sequel animato, oltre a un film live-action su The Legend of Zelda. E forse ci sono molti altri progetti all'orizzonte.

Diciamo questo perché Nintendo ha rilasciato una nota aziendale questa mattina annunciando un rebranding della sua sussidiaria Warpstars (una società acquisita nell'aprile 2025 per rafforzare i suoi contenuti cinematografici) in Nintendo Stars. Secondo il memo, il suo obiettivo è quello di "familiarizzare le persone di tutto il mondo con la proprietà intellettuale di Nintendo e fornire nuovi modi per viverla".

Nintendo Stars Inc. continuerà anche il suo supporto ausiliario per il franchise di Kirby (Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, la versione ampliata e migliorata per Nintendo Switch 2, uscirà domani) e il suo obiettivo di espandere la base clienti per i prodotti Nintendo e promuovere il rapporto con l'azienda.