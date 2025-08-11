Nintendo raggiunge gli 860 milioni di console vendute

HQ

Dal buon vecchio NES degli anni '80 al Game Boy, Super Nintendo, DS, Wii e Switch di oggi, Nintendo ha ripetutamente ridefinito il modo in cui giochiamo e ha stabilito le tendenze per il resto dell'industria. Il loro successo spazia dalle console domestiche, ai palmari e ora agli ibridi. In poche parole, sono il produttore di console di maggior successo al mondo e, secondo i nuovi dati di vendita, Nintendo ha venduto un totale di 860 milioni di console in tutto il mondo dal 1983, un numero che nessuno dei suoi concorrenti può avvicinarsi a eguagliare.

Quando si tratta di giochi, i numeri sono altrettanto impressionanti. Dall'inizio, Nintendo ha venduto oltre 5,9 miliardi di titoli, trainati da bestseller come Super Mario, The Legend of Zelda e Pokémon. Questi sono ora franchise classici che non solo hanno superato la prova del tempo, ma hanno anche continuato ad attrarre nuove generazioni di giocatori.

In confronto, Sony ha venduto circa 630 milioni di console PlayStation dal 1994, mentre Sega e Xbox sono molto indietro nelle vendite totali. Con Switch sulla buona strada per diventare la console più venduta di tutti i tempi - e Switch 2 già venduto a velocità record - sembra che il dominio di Nintendo continuerà anche in futuro.

