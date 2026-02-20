Nintendo registra il marchio e il logo "Nintendo Game Boy" in Brasile

HQ

Non sappiamo esattamente a cosa servirà, ma utenti attenti di Reddit hanno appena scoperto che Nintendo in Brasile ha registrato sia il marchio che il logo di "Nintendo GAME BOY". Non sappiamo esattamente a cosa servirà, ma sembra improbabile che avranno di nuovo una console portatile dedicata (che richiede uno sviluppo di gioco separato) quando anche Switch e Switch 2 saranno portatili.

Due ipotesi ragionevolmente informate sono che sia un dispositivo online per giocare a giochi retrò con Switch Online + Expansion Pack, o qualcosa di simile al NES Classic Mini ma per Game Boy. In ogni caso, avremo la risposta col tempo e, mentre aspettiamo, possiamo speculare, sperare e discutere se debba essere un modello pieghevole come il Game Boy Advance SP o una versione più tradizionale.

Considerando quanto siano incredibilmente popolari i dispositivi retrò in questo momento, non sorprende che Nintendo voglia anche una fetta della torta dove altre aziende hanno fatto fortuna da anni facilitando la giocabilità dei formati portatili Nintendo.

Cosa pensi e vorresti che significhi tutto questo?