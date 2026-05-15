Nintendo rifornisce la libreria di Virtual Boy con cinque nuovi titoli
Uno di questi va considerato uno dei migliori giochi che questo formato possa offrire, in particolare un titolo Atlus del 1995.
Come ricorderete, febbraio ha segnato la rimonta del più grande flop di sempre di Nintendo. Stiamo parlando, ovviamente, del Virtual Boy, e abbiamo segnato l'occasione con un articolo approfondito su questo dispositivo unico, oltre a una recensione dell'accessorio Switch che ti permette di giocare ai suoi giochi.
Quest'ultimo, però, è in realtà solo un supporto per la tua Switch o Switch 2, che puoi poi usare per giocare ai giochi Virtual Boy da Switch Online + Expansion Pack. Sette giochi erano disponibili fin dal comeback, e giusto in tempo per il Mario Day (10 marzo), sono stati rilasciati altri due titoli - e ora Nintendo ha aggiunto nuovamente la line-up.
Questa volta, hanno scavato un po' più a fondo negli archivi aggiungendo cinque giochi meno conosciuti, ovvero:
Di gran lunga il miglior gioco di questi è Jack Bros., un titolo che regge ancora oggi, quindi assicurati di dargli un'occhiata per un assaggio della storia videoludica legata a Megami Tensei. Qui sotto puoi trovare un video che mostra i giochi.