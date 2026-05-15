Nintendo rifornisce la libreria di Virtual Boy con cinque nuovi titoli

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Come ricorderete, febbraio ha segnato la rimonta del più grande flop di sempre di Nintendo. Stiamo parlando, ovviamente, del Virtual Boy, e abbiamo segnato l'occasione con un articolo approfondito su questo dispositivo unico, oltre a una recensione dell'accessorio Switch che ti permette di giocare ai suoi giochi.

Quest'ultimo, però, è in realtà solo un supporto per la tua Switch o Switch 2, che puoi poi usare per giocare ai giochi Virtual Boy da Switch Online + Expansion Pack. Sette giochi erano disponibili fin dal comeback, e giusto in tempo per il Mario Day (10 marzo), sono stati rilasciati altri due titoli - e ora Nintendo ha aggiunto nuovamente la line-up.

Questa volta, hanno scavato un po' più a fondo negli archivi aggiungendo cinque giochi meno conosciuti, ovvero:



Jack Bros.



Collezione Virtuale Space Invaders



V-Tetris



Forza verticale



Bowling virtuale



Di gran lunga il miglior gioco di questi è Jack Bros., un titolo che regge ancora oggi, quindi assicurati di dargli un'occhiata per un assaggio della storia videoludica legata a Megami Tensei. Qui sotto puoi trovare un video che mostra i giochi.