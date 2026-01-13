Nintendo rilascia la versione 21.2.0 per Switch 2

HQ

È arrivato l'ultimo aggiornamento di Nintendo per Nintendo Switch e la sua console successore, la Switch 2. Anche se i fan potrebbero correre alle note della patch per vedere come è migliorato la loro console, non dovrai scavare tra montagne di testo per capire cosa sia meglio questa volta, dato che il primo aggiornamento del 2026 è breve.

"Ha risolto alcuni problemi e migliorato la stabilità del funzionamento," recita l'unica nota di patch sul sito Nintendo al momento della stesura. C'è anche una nota sull'aggiornamento dell'unità mentre è in uno stato di normalità sulla pagina web, ma per il resto abbiamo un breve ma utile aggiornamento per entrambe le console ibride.

Oggi è arrivato anche un nuovo aggiornamento su Nintendo Music, aggiungendo la colonna sonora di Mario & Luigi: Brothership, che include 94 tracce originali. Per il resto, siamo un po' a corto di importanti aggiornamenti Nintendo, ma siamo solo nelle prime settimane di quello che sembra un anno incredibilmente entusiasmante per i possessori di Switch 2, mentre la situazione prende davvero il via su questa nuova console.