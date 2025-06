Nintendo rilascia le note sulla patch per l'enorme aggiornamento 10.0 di Splatoon 3

HQ

Di recente, Nintendo ha scioccato molti quando ha annunciato di punto in bianco uno spin-off di Splatoon per Nintendo Switch 2, affermando anche che Splatoon 3 sta ricevendo un grande aggiornamento per migliorare molte aree. Parlando di quest'ultimo, le note sulla patch per Version 10.0.0 del gioco sono state ora rivelate e stanno aggiungendo molto al gioco più ampio.

HQ

Ci viene detto di aspettarci una grafica e prestazioni migliori quando giochiamo su Switch 2, oltre a movimenti più fluidi in Splatsville, Inkopolis, Inkopolis Square e Grand Festival Grounds. Ora ci saranno anche animazioni Salmon Run migliori e una migliore risoluzione per le immagini memorizzate catturate in Photo Mode o tramite il pulsante di acquisizione.

Su Switch 1, possiamo anche aspettarci una riduzione del disordine da elementi al di fuori del palco e non correlati alla battaglia per migliorare le prestazioni, il tutto mentre tutto è preservato in Recon Mode.

Oltre a questo, una vasta gamma di armi viene aggiunta come parte del Splatlands Collection, oltre a una nuova mappa in arrivo chiamata Urchin Underpass. Alcune armi sono state modificate per renderle più in linea con il resto, e c'è una serie di modifiche in arrivo per SplatNet 3, arma Freshness, distintivi ottenibili, Anarchy Battles, X Battles e altro ancora, tutto ciò si applica sia alla versione Switch che a Switch 2.

Puoi andare qui per leggere le mega note sulla patch per questo nuovo aggiornamento.