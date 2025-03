Nintendo riporta Tomodachi Life: Living the Dream dopo più di un decennio di assenza

Chiunque pensasse che il supporto di Nintendo dopo l'annuncio e la possibile uscita di Nintendo Switch 2 nei prossimi mesi sarebbe giunto al termine si sbaglia di grosso. E questo perché l'azienda giapponese ha appena annunciato il primo gioco Tomodachi Life in dieci anni, Tomodachi Life: Living the Dream.

Il titolo riprende l'atmosfera di festa degli avatar Mii e li porta in un ambiente di simulazione di vita su un'isola e li guarda mentre interagiscono tra loro nei modi più folli che si possano immaginare, e persino intravedono i loro sogni.

Al momento non c'è una data di uscita per Tomodachi Life: Living the Dream, oltre l'ampia finestra di rilascio del 2026, ma potete dare un'occhiata al trailer e a qualche screenshot qui sotto.

HQ

Tomodachi Life: Living the Dream galleria di immagini