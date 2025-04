Nintendo risponde finalmente alla domanda sul perché non utilizza i grilletti analogici su Nintendo Switch 2 I progettisti principali dell'hardware in arrivo hanno considerato la possibilità per un po', ma il design ha preso una strada diversa.

HQ Uno dei problemi più discussi nella rivelazione completa di Nintendo Switch in termini di decisioni di design è stata l'assenza di grilletti e pulsanti analogici sul Joy-Con e anche sul Pro Controller della console (sebbene siano presenti sul controller Gamecube). I lead designer di Switch 2, Kouichi Kawamoto e Tetsuya Sasaki, rispettivamente produttore e direttore tecnico, hanno affrontato questa e altre domande sul design e l'ecosistema della console durante la conferenza stampa post-evento, che VentureBeat ha trascritto per intero. A proposito di trigger analogici, Kawamoto ha osservato che c'erano molti sviluppatori che insistevano su di essi, ma che l'equilibrio tra positivi e negativi alla fine li ha decisi a favore dei trigger digitali. "Per quanto riguarda i bottoni analogici sulle spalle, ci sono aspetti positivi, ma anche negativi. Si perde un po' di instanza quando sono analogici. Ci abbiamo preso in considerazione e abbiamo deciso che l'input istantaneo sarebbe stata l'opzione migliore. Ecco perché abbiamo deciso di andare avanti con questa decisione". Quindi ora lo sai. Potrebbero non essere la scelta preferita di un'ampia base di giocatori e sviluppatori, ma l'input immediato è stata la loro migliore opzione.