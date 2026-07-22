Nintendo rivela perché hanno creato Splatoon Raiders invece di Splatoon 4

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Molte persone sono rimaste sorprese dall'annuncio di Splatoon Raiders durante il non-E3 2025, che è previsto per il rilascio di domani. Dopo tre giochi di successo nella serie, tutti si aspettavano altri successi, ma pensavano che Nintendo avrebbe mantenuto il suo concept multiplayer di successo.

Allora perché non ha fatto questo, ma ha preso una strada completamente diversa con un gioco single-player che supporta la cooperativa, dove il multiplayer rappresenta solo una piccola parte dell'esperienza? Nintendo ha ora pubblicato un nuovo capitolo della serie Ask the Developer, in cui la produttrice SeitaSplatoon Raiders Inoue spiega perché hanno scelto di fare uno spin-off invece del previsto Splatoon 4:

"Abbiamo andato avanti a tutta velocità per oltre 11 anni dal lancio della serie, sviluppando e aggiornando tre titoli lungo il percorso. Abbiamo pensato che potesse essere interessante creare qualcosa con un approccio leggermente diverso al gameplay, dove si possa davvero assaporare l'azione da soli. Splatoon non riguarda solo il gioco competitivo; include anche modalità cooperative come Salmon Run e una modalità Storia per giocatore singolo."

Tenendo conto di questo, volevano creare qualcosa di nuovo basato su questo universo colorato, ma lui non nasconde il fatto che Splatoon 4 sia inevitabile:

"Quindi, una delle nostre motivazioni nello sviluppo di questo gioco è stata il desiderio di creare un nuovo punto d'ingresso nella serie rilasciando questi elementi non competitivi non solo come funzione secondaria, ma come spin-off autonomo. Detto ciò, continueremo a sviluppare un gameplay competitivo d'ora in avanti. Ecco perché abbiamo sviluppato questo gioco come uno spin-off e non come Splatoon 4."

Abbiamo già recensito Splatoon Raiders, e potete leggere le nostre impressioni qui.