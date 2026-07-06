Nintendo si sta preparando per il lancio del Nintendo Switch 2 con batterie sostituibili questo autunno

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La Commissione Europea ha stabilito tempo fa che tutti i dispositivi elettronici venduti nello Spazio Economico Europeo devono rispettare la normativa sull'obsolescenza programmata, il riciclo e la manutenzione, permettendo così di sostituire facilmente batterie usurate con batterie nuove. Questo è qualcosa a cui la famiglia di console Nintendo Switch, ad esempio, non aveva mai rispettato fino ad ora. Sapevamo che ci sarebbe stata una versione aggiornata del Nintendo Switch 2 per allinearlo alle normative, e ora conosciamo il calendario per il suo arrivo nei negozi.

Nintendo ha annunciato sulla sua pagina di supporto che dall'estate 2026 i prodotti aggiornati - inclusi console Nintendo Switch 2 e controller Joy-Con con batterie sostituibili - inizieranno ad arrivare nei negozi. Gli utenti potranno sostituire queste batterie da soli utilizzando kit disponibili sul Nintendo Store.

Un punto interessante è che Nintendo ha già confermato che le nuove batterie della console non avranno una capacità superiore a quelle attuali; anzi, saranno inferiori dell'1% (5.172 mAh, rispetto ai 5.200 mAh attuali). Saranno anche qualche grammo in più, così come i controller Joy-Con.

Anche se puoi visualizzare la roadmap aggiornata per i prodotti Nintendo tramite questo link, possiamo dirti ora che se vuoi mettere le mani su un modello Switch 2 con batteria sostituibile, dovrai aspettare l'autunno, quando inizieranno ad arrivare nei negozi. I controller Joy-Con 2 saranno introdotti durante l'inverno, mentre i controller Nintendo 64 e Nintendo GameCube per Nintendo Switch 2 saranno eliminati all'inizio del 2027.

La fine del Nintendo Switch in Europa

Nintendo ha colto questa occasione per confermare che interromperà la produzione e la vendita della Nintendo Switch 1 (modelli standard, Lite e OLED) a partire da febbraio 2027. Fino ad allora, queste console continueranno a essere prodotte e resteranno disponibili in tutta Europa. Promettono inoltre che "il Nintendo eShop, Nintendo Switch Online e altri servizi continueranno a essere disponibili per il prossimo futuro."

Opterai per un Nintendo Switch 2 con batterie sostituibili? Sostituirai qualche controller a seguito di questo trasferimento?