Nintendo spiega la mancanza di personaggi ospiti in Mario Kart World

È difficile lamentarsi della gamma di personaggi in Mario Kart World (anche se non ci siamo ancora ripresi dal fatto che Pauline ha solo due costumi...), che è il più grande ensemble della serie fino ad oggi. Ma nonostante ciò, alcuni hanno espresso preoccupazioni.

Questo perché, a differenza di Mario Kart 8 Deluxe, mancano gli ospiti di altre serie Nintendo come Link, Isabelle da Animal Crossing e Splatoon. Allora perché sono stati esclusi? Il produttore Kosuke Yabuki risponde a questa domanda in un'intervista con Ouest-France (grazie Nintendo Everything) e dice, tradotto da Bing:

"Come sviluppatori, sarebbe sembrato fuori luogo aggiungere personaggi di altri giochi a questo universo. E non ci sembrava necessario, visto tutto quello che potevamo già fare con Mario".

Detto questo, sembra aperto a cambiare questa situazione e dice che terranno d'occhio il comportamento dei giocatori:

"Non possiamo fare a meno di chiederci come i giocatori percepiranno questo cast. Ma ci sono così tanti personaggi e così tanti costumi che ogni giocatore troverà sicuramente qualcosa che gli piace".

E sembra che lo abbiano fatto, dato che Yabuki dice che l'accoglienza è stata travolgente, prima di rivelare che il suo nuovo preferito è la mucca, un autista che non è sicuramente l'unico ad apprezzare:

"Ovviamente speravamo che l'aggiunta di questi nuovi piloti sarebbe stata una piacevole sorpresa per i giocatori. Ma la risposta è stata così calorosa che siamo rimasti sorpresi noi stessi! Ha chiaramente superato le nostre aspettative".

Cosa ne pensi, speri in apparizioni come ospite in futuro o è un bene che gli sviluppatori rimangano nel Mushroom Kingdom ?