Nintendo sta abbandonando i requisiti rigorosi per l'acquisto di un Switch 2 in Giappone

HQ

È stato a lungo estremamente difficile mettere le mani su una Switch 2 in Giappone. La console sta esaurendo le scarpe a volare in tutto il mondo, ma la domanda è esplosa alle stelle nel suo paese d'origine, il Giappone.

Per limitare gli scalper, il My Nintendo Store aveva imposto una restrizione che richiedeva almeno 50 ore di gioco su un account Nintendo per acquistare un'unità. A seguito dell'aumento di prezzo annunciato per la Switch, che entrerà in vigore a settembre, e del fatto che ci stiamo avvicinando all'anniversario della console, il colosso di Kyoto ha deciso di alleggerire la richiesta per i giocatori giapponesi.

Di conseguenza, da ieri, è finalmente possibile ordinare una console, anche se hai giocato solo poche ore ai giochi Nintendo, o forse nessuna. Tuttavia, alcune restrizioni rimangono, come il fatto che puoi acquistare solo uno dei due modelli Switch 2 attualmente disponibili.