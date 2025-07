Nintendo sta facendo di tutto per un Nintendo Direct Partner Showcase domani, 31 luglio

HQ

Siamo stati in tensione nelle ultime ore, temendo che Nintendo decidesse di posticipare il vociferato Nintendo Direct di luglio alla prossima settimana, a causa della difficile situazione nel paese con lo tsunami causato dal mega-terremoto in Russia. Tuttavia, sembra che avremo un evento prima della fine del mese.

Nintendo ha appena annunciato un Nintendo Direct Partner Showcase per domani, 31 luglio alle 14:00 BST/15:00 CEST. L'evento durerà 25 minuti e vedrà l'annuncio di giochi di terze parti sia per Nintendo Switch 1 che per Nintendo Switch 2. Non c'è menzione, quindi, del fatto che riceveremo rivelazioni esclusive dagli studi interni di Nintendo. Non aspettatevi un annuncio ufficiale di Animal Crossing domani.

Tuttavia, possiamo aspettarci altri arrivi interessanti. Uno dei titoli più chiacchierati in arrivo per il nuovo ibrido di Nintendo è Red Dead Redemption 2 e forse una data di uscita per Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2, ma questa è solo una speculazione in questo momento. La buona notizia è che in meno di 24 ore lo sapremo con certezza.