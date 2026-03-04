Nintendo sta facendo scorta di giochi Mario per Switch Online in vista del Giorno del 10 marzo

HQ

Il mese scorso, Virtual Boy ha fatto un ritorno piuttosto inaspettato. È il più grande flop di sempre di Nintendo, di cui abbiamo parlato più in dettaglio in un recente articolo approfondito. Il nuovo Virtual Boy è essenzialmente solo un porta-giochi per la tua Switch o Switch 2, che poi puoi usare per giocare ai giochi Virtual Boy da Switch Online + Expansion Pack.

Nella prima ondata furono aggiunti sette giochi, una selezione che includeva successi come Galactic Pinball, Teleroboxer e Wario Land. Ora Nintendo ha annunciato che è il momento di un refill, perché proprio in tempo per il Mario Day (10 marzo), stanno rilasciando due nuovi giochi per questo formato, ovvero Mario Tennis e Mario Clash.

Se non hai l'accessorio Virtual Boy ma vuoi comunque goderti qualche nuovo e vecchio gioco di Mario, puoi anche aspettarti Mario vs Donkey Kong lo stesso giorno. È stato originariamente rilasciato per Game Boy Advance nel 2004, ed è lo stesso titolo che è stato rifatto con lo stesso nome due anni fa per Switch.

Dai un'occhiata ai giochi nel video qui sotto per farti un'idea più chiara di come sono fatti e di come funzionano. Se vuoi saperne di più sull'accessorio Virtual Boy, abbiamo una recensione qui.