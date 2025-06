Nintendo sta realizzando un sequel di Ring Fit Adventure?

HQ

Anche se Ring Fit Adventure non è stato un grande successo come Wii Fit una volta, era ancora uno strumento di allenamento popolare e un gioco divertente. Ora che Switch 2 uscirà tra poche ore, molte persone sono probabilmente curiose di sapere se saremo in grado di allenarci digitalmente anche con la nuova console di Nintendo.

Non sappiamo se ciò accadrà effettivamente, ma possiamo dire che le possibilità sono abbastanza buone. Nintendo Patents Watch on Bluesky ha notato un brevetto segreto (fino a 30 mesi) nell'UE su "accessori per controller per videogiochi". Il fatto che il brevetto contenga materiale segreto suggerisce che potrebbe essere qualcosa che Nintendo vuole usare, e il designer è Fumiyoshi Suetake.

Il nome potrebbe non suonare familiare, ma si dà il caso che sia il creatore di Ring-Con (l'accessorio per il Ring Fit Adventure e, come nota Nintendo Patents Watch, era anche dietro un brevetto mai usato nel 2015 per uno "strumento da allenamento". Inoltre, la stessa fonte nota che Nintendo ha esteso il brevetto Ring Fit Adventure proprio l'anno scorso, il che potrebbe indicare che vogliono fare qualcosa di più con il concetto.

Ci sono anche segnali più vaghi che individualmente non sono così interessanti, ma insieme dipingono un quadro che è molto probabile che Nintendo stia lavorando a un nuovo gioco di allenamento per Switch 2.