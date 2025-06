Nintendo sta vietando le unità Switch 2 dopo l'uso di schede flash

HQ

Naturalmente, a nessuna azienda piace che le persone rubino i loro prodotti e Nintendo è nota per essere molto dura su questo. Uno dei modi più comuni per piratare i giochi per Switch è con una cosiddetta cartuccia MIG Switch, in cui si utilizza una scheda microSD per trasferire e giocare da essa.

Dopo un aggiornamento, queste schede funzionano anche con Switch 2, ma a quanto pare Nintendo può individuarlo e ora diverse persone scrivono che i loro dispositivi sono stati bannati da Nintendo. Mentre i loro account Nintendo sono ancora attivi, c'è il rischio che Nintendo chiuda anche questi, facendoli perdere tutti gli acquisti precedenti.

Sebbene si tratti di una zona grigia legale, ci sono molti paesi in cui è legale eseguire backup del software di cui si è proprietari. Ma Nintendo non fa distinzione tra questo e le copie piratate, e se non vuoi un Switch 2 bannato, sembra una buona idea lasciare semplicemente MIG Switch cartucce fuori da esso.