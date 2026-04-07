Nintendo stia cancellando i corsi Super Mario Maker 2 a causa degli hashtag

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È emerso un dibattito sul successo di Switch di sette anni fa Super Mario Maker 2. Resetera ha notato che Nintendo ha iniziato a rimuovere livelli creati dagli utenti, non a causa di imbrogli o contenuti inappropriati, ma piuttosto a causa degli hashtag.

Diversi creatori noti, tra cui DGR, PangaeaPanga e Ryukahr, hanno riferito di essere stati contattati da Nintendo con la notizia che i livelli creati sono stati cancellati a causa delle "regole pubblicitarie". Il problema sembra essere che tag come #DGR e #TeamShell sono apparentemente classificati come marketing.

Tra i commenti su Resetera e nei video di DGR e PangaeaPanga, molti si chiedono come Nintendo riesca ripetutamente a mettere in difficoltà i fan e come sembri andare contro le proprie ambizioni di mantenere vive le comunità. Le critiche non riguardano solo le decisioni in sé, ma una più ampia mancanza di comprensione di come funzionano effettivamente i contenuti generati dagli utenti.

Non è la prima volta che Nintendo si trova in una tempesta simile. Anche in Animal Crossing: New Horizons, i giocatori sono stati penalizzati per cose simili, e occasionalmente abbiamo riportato progetti che hanno dovuto essere chiusi dopo che Nintendo li ha contattati.

Qual è la tua opinione sulla questione? Nintendo sta esagerando in modo eccessivamente zelante che danneggia sia se stessa che i giocatori, o sta facendo esattamente la cosa giusta?