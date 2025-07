Nintendo Switch 1 e 2 aggiornano il firmware alla versione 20.2.0

HQ

Oggi, oltre a debuttare con una nuova colonna sonora su Nintendo Music, Nintendo ha rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per la famiglia di console Nintendo Switch, sia il primo modello che il recente Switch 2.

Le note ufficiali della patch per l'aggiornamento 20.2.0 sono le seguenti:



Risolto un problema per cui le impostazioni del filtro contenuti non venivano trasferite da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 in alcuni casi durante il trasferimento tra sistemi.



Risolto un problema per cui il messaggio "Ricerca di reti... " nelle impostazioni Internet nel menu "Impostazioni console" non verrebbe trasmesso.



Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.



Inoltre, sembra che questo aggiornamento abbia anche risolto i problemi di compatibilità tra i giochi più vecchi e il loro funzionamento sul nuovo hardware. In particolare, l'utente OatMealDome ha segnalato su Bluesky che Portal 2 ora non si arresta in modo anomalo all'avvio su Nintendo Switch 2 ed è probabile che altri titoli di terze parti ora funzionino meglio.

Hai notato problemi di compatibilità tra i tuoi giochi Switch 1 su Switch 2?