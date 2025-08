Nintendo Switch 1 si sgonfia sull'hardware, ma continua a vendere i giochi come torte calde

HQ

Non sorprende che Nintendo Switch 2 e i suoi giochi siano iniziati in grande stile nei risultati finanziari del Q1 FY2026 di Nintendo, pubblicati proprio questa mattina. Oltre 6 milioni di console e circa 8,67 milioni di giochi, di cui oltre 5,6 milioni sono Mario Kart World.

Questo significa che Switch 1 è stato cancellato dalla faccia della Terra e dagli interessi dell'azienda? Niente di più lontano dalla verità. Nintendo Switch 1 rimane il cuore finanziario di Nintendo, almeno per un altro trimestre fiscale (e molto probabilmente anche per il resto dell'anno). Il motivo è che rispetto a quegli 8,67 milioni di giochi per Switch 2, sono state vendute 24,4 milioni di copie dei titoli per Switch 1 24,4 milioni di copie. Nintendo sottolinea che quelle copie sono compatibili anche con la nuova console, quindi è possibile che alcuni nuovi possessori di Switch 2 abbiano contribuito ad aumentare quella cifra.

Dal punto di vista hardware, il calo delle vendite di Switch 1 rispetto all'anno precedente era prevedibile. Oltre il 50% rispetto al periodo aprile-giugno 2025, dove sono state vendute 2,1 milioni di console. Questa volta, sono poco meno di un milione di unità ( 0,98 milioni ), per un totale di 153,1 milioni di console Nintendo Switch 1 vendute. Inoltre, la previsione di quest'anno è di raggiungere i 4,5 milioni di Switch 1, quindi se le previsioni si avvereranno, Nintendo chiuderà l'anno fiscale con oltre 155 milioni di Nintendo Switch 1 venduti.

Per la prima volta dal lancio di Nintendo Switch 1, il trend di crescita del numero di giocatori è rallentato.

Sembra allarmante, ma non lo è affatto, la crescita annuale degli utenti di Nintendo si è espansa in modo esponenziale dal 2017, passando da 19 milioni di utenti nell'anno fiscale 2017-18 al picco dell'anno fiscale 2023-24 di 129 milioni di utenti. Sembra che Nintendo abbia poi raggiunto il tetto potenziale della sua portata, poiché nell'anno fiscale successivo il numero di utenti attivi annuali è sceso a 128 milioni.

Per questa generazione di Nintendo Switch 2, la più grande sfida dell'azienda sarà quella di mantenere il coinvolgimento di tutti quegli utenti il più possibile, e il rapporto stesso dettaglia che una delle sue strategie principali sarà continuare a supportare i suoi franchise "sempreverdi" e espandere il nuovo hardware, quindi aspettatevi nuovi capitoli dei franchise più popolari: Animal Crossing, Super Smash Bros., Pikmin, The Legend of Zelda, Pokémon e, naturalmente, Super Mario.