Nintendo Switch 2: prezzi confermati per console, giochi e controller

HQ

È stato confermato il lancio di Nintendo Switch 2 il 5 giugno. Oltre ai primi giochi, tra cui titoli esclusivi come i nuovi Mario Kart e Donkey Kong, Nintendo ha confermato due pacchetti: la console e la console con la versione digitale di Mario Kart World.

Sebbene la presentazione non abbia indicato i prezzi, il sito web lo ha confermato:

Nintendo Switch 2 Console

Europa:



Consolle: 469,99 €



Console con Mario Kart World: 509,99 €



Regno Unito:



Console: 395,99 £



Console con Mario Kart World: 429,99 £



NOI:

Console: $ 449.99

Console con Mario Kart World: $ 499,99

Giochi, controller e accessori

Attraverso il My Nintendo Store, Nintendo ha confermato i prezzi dei giochi. O almeno, due di quei giochi: Mario Kart World e Donkey Kong Bananza.



Mario Kart World costerà €79,99 in digitale e €89,99 in fisico



Donkey Kong Bananza costerà 69,99 € in digitale e 79,99 € in digitale



Quindi, sì, Mario Kart World sarà più costoso di Donkey Kong Bananza, o apparentemente della maggior parte dei giochi Switch 2. Speriamo che si tratti di una situazione come Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e Super Smash Bros. Ultimate (gli unici tre giochi che costano 69,99 euro su Switch, mentre tutti gli altri giochi del sistema costano 59,99 euro).

Conosciamo anche il prezzo di alcuni accessori e controller: