Nintendo Switch 2 Direct durerà 60 minuti

È quasi arrivato, il grande giorno per i fan di Nintendo quando il produttore giapponese di console alza completamente il sipario sul Switch 2 e annuncia i suoi vari giochi di lancio. L'orario esatto per lo show è fissato per il 2 aprile alle 14:00 BST / 15:00 CEST, e con l'avvicinarsi dell'evento, Nintendo ha rivelato un'interessante informazione a riguardo.

In particolare, lo spettacolo durerà circa 60 minuti. Sì, sarà grande e lungo, quindi aspettatevi un sacco di gameplay e rivelazioni per il periodo di lancio della console, oltre a probabilmente un'immersione molto più profonda nella tecnologia che la alimenta.

In caso contrario, dopo il Direct, giovedì e venerdì (3 e 4 aprile), Nintendo ospiterà anche Treehouse: Live spettacoli che presenteranno il gameplay pratico di Switch 2 giochi. Ciascuno di questi si svolgerà alle 15:00 BST / 16:00 CEST.

Per quanto riguarda il luogo in cui puoi guardare tutto questo, puoi andare sul sito Web dedicato o sul canale YouTube di Nintendo.