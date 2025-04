Nintendo Switch 2 Direct Recap: tutti gli annunci e le rivelazioni

HQ

Il Nintendo Switch 2 Direct si è concluso e ragazzo era grande. Lo spettacolo è durato quasi un'ora e ha presentato sguardi più approfonditi sulla console stessa e sulla collezione di giochi che supporterà al debutto. Considerando che molto è stato spacchettato, potresti essere alla ricerca di un riassunto più breve di ciò che è accaduto e di ciò che è stato presentato. Se è così, non cercare oltre.

Abbiamo raccolto tutti gli annunci e le rivelazioni in un unico posto in questo articolo, riassumendo e riducendo le informazioni rilevanti per ciascuno di essi in una forma più condensata. Quindi, accomodati e dai un'occhiata a tutto ciò che è successo durante il mega showcase di oggi.

Data di lancio e prezzo di Nintendo Switch 2

La cosa fondamentale da notare è che la console verrà lanciata il 5 giugno. Avrà anche un prezzo consigliato variabile che dipende dal fatto che tu prenda in mano la console o il bundle con il nuovo gioco Mario Kart. Questi prezzi sono i seguenti:

Console: 395,99 £ / 469,99 € / 449,99 dollari



Console con Mario Kart: £ 429,99 / € 509,99 / $ 499,99



Per ulteriori prezzi su pacchetti e accessori, vai qui per saperne di più.

Cosa c'è nella confezione?

Cosa ottieni nel tuo pacchetto di console Nintendo Switch 2 ? Tutto ciò che è elencato di seguito.

Console Nintendo Switch 2



Controller Joy-Con 2 (L+R)



Impugnatura Joy-Con 2



Cinturini Joy-Con 2



Nintendo Switch 2 Dock



Cavo HDMI ad altissima velocità



Adattatore CA per Nintendo Switch 2



Cavo di ricarica USB-C



Specifiche di Nintendo Switch 2

C'è molto da approfondire a riguardo, quindi se sei interessato ad un'analisi più approfondita, puoi leggere il nostro testo dedicato sull'argomento. In caso contrario, il riepilogo è il seguente:



Schermo LCD da 7,9" a 1080p e 120Hz con supporto HDR



Joy-Contro fissati magneticamente



Porte USB-C nella parte inferiore e superiore del dispositivo



Cavalletto nuovo e più stabile



CPU e GPU più potenti



Supporto audio 3D in palmare e da tavolo



256 GB di memoria interna e compatibilità con schede MicroSD Express per una maggiore quantità di spazio di archiviazione



Retrocompatibilità Nintendo Switch 1



Risoluzione 4K e frame rate di 120 FPS quando collegato a un dock



GameChat e GameShare

Questa caratteristica elegante è il significato del pulsante "C" sul Joy-Con destro. GameChat è il nome ed è essenzialmente un sistema di feste che può consentire agli utenti di comunicare tra loro in gruppi di massimo quattro. Ha funzionalità video che sono rese accessibili attraverso una nuova periferica Camera, elementi di condivisione dello schermo e anche controlli parentali per coloro che lo richiedono. Puoi trovare ulteriori informazioni su GameChat qui.

Secondo GameShare, questo è un modo per gli utenti di console di giocare in locale senza dover condividere un paio di Joy-Con. In sostanza, ora puoi giocare in locale su diverse console Switch 2 condividendo l'accesso ad esse. In un certo senso, è una continuazione del gioco locale a cui gli utenti di DS avevano accesso. Per saperne di più, clicca qui.

Nintendo Switch Online

Sì, il servizio online sarà disponibile per gli utenti di Switch 2 console e sarà necessario per accedere a molti dei nuovi elementi sociali. Coloro che desiderano testare GameChat attraverso questo servizio possono accedere a un periodo di prova limitato che dura fino al 31 marzo 2026. Successivamente, la funzione verrà bloccata dietro il servizio.

In caso contrario, Switch Online utenti saranno presto in grado di accedere a una libreria di classici per GameCube, poiché la console viene introdotta nel servizio. I giochi con cui debutterà sono i seguenti:



F-Zero GX



The Legend of Zelda: The Wind Waker



SoulCalibur II



Ci sarà anche un controller GameCube dedicato che verrà lanciato come parte di questo.

Switch 1 Giochi aggiornati

Prima di arrivare ai nuovi giochi, parliamo dei giochi esistenti. Per gli attuali utenti di Switch 1, sarete felici di sapere che molti dei giochi esistenti verranno tradotti sulla prossima piattaforma e che questo includerà miglioramenti su molti fronti.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stanno entrambi ricevendo il trattamento, con questo che include prestazioni e grafica migliori e anche una nuova esperienza in alcuni luoghi. Questo sarà disponibile al lancio della console il 5 giugno.

Kirby and the Forgotten Land sta vedendo un'aggiunta che si chiama Star-Crossed World, che introduce una nuova storia da vivere e un nuovo Mouthful Modes da padroneggiare. Una performance migliore è prevista anche per l'arrivo del 28 agosto.

Super Mario Party Jamboree sarà migliorato con prestazioni migliori e persino attività aggiuntive e minigiochi che utilizzano le nuove funzionalità di Switch 2. Ciò include i controlli del mouse, il microfono integrato e persino la fotocamera per chiunque lo possieda. Questa versione verrà lanciata il 24 luglio.

Metroid Prime 4: Beyond riceverà anche un'edizione Switch 2 che offre modalità grafiche. Quality offre azione 4K/60FPS e Performance offre invece 1080p/120FPS, entrambi dotati di supporto HDR. Questo sarà disponibile quando il gioco debutterà quest'anno.

Infine, Pokémon Legends: Z-A offrirà prestazioni e frame rate migliorati quando debutterà anche sulla console.

Porte di terze parti

Molti giochi di terze parti sono previsti anche per Switch 2 sia al lancio che subito dopo. Per risparmiare un po' di tempo, ecco un elenco di tutti questi giochi di seguito e tutte le date di uscita disponibili.



Ade II - 2025



EA Sports Madden NFL



EA Sports FC



NBA 2K



WWE 2K



Split Fiction - 5 giugno



Cyberpunk 2077 - 5 giugno



Final Fantasy VII: Remake - Intergrade



Street Fighter 6 - 5 giugno



Civilization VII - 5 giugno



Hogwarts Legacy - 5 giugno



Bravely Default Fata Volante HD Remaster - 5 giugno



Borderlands 4 - 2025



Tony Hawk's Pro Skater 3+ 4 - Estate 2025



Elden Ring - Edizione appannata - 2025



Yakuza 0 Director's Cut - 5 giugno



Fortnite - 5 giugno



Entra nel Gungeon 2 - 2026



Hitman: World of Assassination - 5 giugno



Progetto 007



Starseeker: Astroneer Chronicles



Daemon X Machina: Discendente Titanico



Deltarune



Bambini di sopravvivenza



Fuorilegge di Star Wars



Cavaliere Vuoto: Canto di Seta



Nuovi annunci di terze parti

La maggior parte delle notizie di terze parti riguardava i porting sulla console Switch 2, ma ci sono stati anche alcuni annunci nuovi di zecca. Forse il più notevole del gruppo è stato The Duskbloods di FromSoftware, un gioco che ha fatto venire la bava alla bocca al nostro caro Alberto pensando che fosse originariamente Bloodborne 2... Questo è diretto da Hidetaka Miyazaki e ne sapremo di più il 4 aprile.

Per il resto, abbiamo incontrato anche Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un nuovo capitolo della serie musuo. Questo esplora la storia appena prima di Tears of the Kingdom ed è in fase di sviluppo da Koei-Tecmo Games con l'intenzione di essere lanciato questo inverno.

Verranno aggiunti anche alcuni giochi simili a demo tecniche, tra cui Drag x Drive, che verranno lanciati in estate e serviranno come un modo per mostrare le funzionalità del mouse dei nuovi Joy-Con. Questo gioco sarà un titolo online puramente 3v3.

Infine, abbiamo Nintendo Switch 2 Welcome Tour, che utilizza minigiochi, demo tecniche e interazioni aggiuntive per aiutare i fan a familiarizzare con la nuova console. In sostanza, aspettatevi qualcosa sulla falsariga di ciò che Astro's Playroom ha fatto per PlayStation 5.

Nuovo gioco first-party: Mario Kart World

Il grande titolo di lancio da affiancare al Switch 2. Conosciuto come Mario Kart World e non Mario Kart 9, questo capitolo offrirà nuovi percorsi, grafica migliorata, innumerevoli opzioni per i piloti, nuove coppe promettenti, una varietà di modalità di gioco e altro ancora. Ci è stato detto che questo gioco offrirà fino a 24 piloti per gara, avrà livelli a tema ambientato che cambiano a seconda del tempo e dell'ora del giorno, livelli liberamente guidabili accessibili attraverso la modalità Free Roam, un Photo Mode completo, grind rails e wall-riding per l'attraversamento, e tutto questo il 5 giugno in linea con il debutto del Switch 2. Per saperne di più su Mario Kart World, clicca qui.

Oh, e ci sarà un Direct dedicato al gioco il 17 aprile alle 14:00 BST / 15:00 CEST, quindi rimanete sintonizzati per quello.

Nuovo gioco first-party: Kirby Air Riders

Proveniente dal leggendario Masahiro Sakurai, regista di Super Smash Bros. Ultimate, Kirby Air Riders è una continuazione della serie Air Ride che viene realizzata in collaborazione tra HAL Laboratory e Sora. È un titolo d'azione di corse che verrà lanciato il Switch 2 nel 2025 e, oltre a ciò, non sappiamo molto altro sul gioco...

Nuovo gioco first-party: Donkey Kong Bananza

Forse la nuova rivelazione più eccitante del Direct, il grande platform 3D di EAD Tokyo non è stato un sequel di Super Mario Odyssey, ma piuttosto una nuova Donkey Kong avventura. Conosciuto come Donkey Kong Bananza, questo verrà lanciato il 17 luglio e lasceremo alla descrizione ufficiale il compito di aggiungere un po' di colore in più.

"Schiantati, colpisci e arrampicati su quasi tutto ciò che trovi sul percorso di DK e strappa pezzi di terreno per oscillare e lanciarti in un'esplorazione rivoluzionaria. Più viene demolito con pugni potenti, più aree si aprono da scoprire".

Vai qui per saperne di più sul gioco.