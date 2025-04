Nintendo Switch 2 Direct ritardato di ben sei mesi

HQ

Se pensi che ci siano state solo poche fughe di notizie sul Nintendo Direct di domani che ruotano attorno al Switch 2, allora hai assolutamente ragione, e si scopre che c'è una ragione per questo. Nintendo ha ora annunciato che la presentazione è stata purtroppo posticipata di ben sei mesi. La nuova data? 8 ottobre 2025.

La stessa Nintendo sta, come al solito, a bocca asciutta sul motivo, ma scrive sui social media che "farà in modo che la presentazione soddisfi le alte aspettative dei giocatori". In un comunicato ufficiale si legge:

"Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di saperne di più su Switch 2, ma vogliamo assicurarci che ogni dettaglio sia perfetto. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e non vediamo l'ora di condividere le notizie con voi nel mese di ottobre. Dopo il Nintendo Direct di giovedì, ci saranno ancora molti nuovi giochi da giocare su Switch e altri in arrivo".

La speculazione sta già dilagando, ruotando attorno a tutto, dai guasti dei componenti ai dazi di Trump e al fatto che i giochi importanti non saranno pronti in tempo. C'è anche la preoccupazione che Nintendo non voglia lanciare la sua console in concomitanza con Grand Theft Auto VI perché le console PlayStation 5 e Xbox Series X/S dovrebbero andare a ruba e potrebbero portare a un avvio lento della nuova console.

In ogni caso, dovremo aspettare altri sei mesi prima di conoscere la nuova console di Nintendo, che ora sarà probabilmente lanciata a novembre o dicembre. Nel frattempo, possiamo sempre continuare a speculare su tutto, dai titoli di lancio al suo prezzo.