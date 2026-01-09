Nintendo Switch 2 ha appena avuto il primissimo Fire Emblem 3D

Il classico e amato SRPG Fire Emblem: Path of Radiance è appena arrivato su qualsiasi Nintendo Switch 2 abbonato al servizio NSO + Expansion Pack come parte del catalogo retrò di Gamecube, proprio quando la gente si lamentava che crescesse troppo lentamente.

L'originale di Intelligent Systems è uscito nel 2005 come primissimo capitolo 3D della serie, introducendo anche scene CGI e doppiaggio. È stato il nono Fire Emblem se si contano tutti gli episodi giapponesi, ma in realtà il terzo ad arrivare a ovest, subito dopo Blazing Blade e Sacred Stones di GBA.

I nuovi Nintendo Classics, guidati dal famoso personaggio di Super Smash Bros. Ike, ti offriranno circa 30-50 ore di combattimento tattico con elementi JRPG, ed è un'ottima introduzione alla serie ormai immensamente conosciuta se vuoi esplorare il suo primo approccio ai regni 3D, anche se i giochi GBA e DS 2D sono probabilmente punti di partenza molto migliori nel complesso.

Con l'uscita, la colonna sonora originale completa di Fire Emblem: Path of Radiance è stata aggiunta anche all'app Nintendo Music. Riuscirai a soddisfare il tuo desiderio di Fire Emblem nel weekend mentre aspetti l'uscita del nuovo Fire Emblem: Fortune's Weave su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno?