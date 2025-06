Nintendo Switch 2 ha avuto il miglior lancio hardware per videogiochi di sempre in Giappone

HQ

Sappiamo che Nintendo Switch 2 ha avuto il miglior lancio su console di tutti i tempi, superando i 3,5 milioni di unità vendute in soli quattro giorni. Sebbene battere record in tutto il mondo sia incredibile, è anche interessante osservare come si sta comportando in alcune regioni.

Secondo gli ultimi dati di vendita di Famitsu, Nintendo Switch 2 ha venduto 947.931 unità in 3 giorni. Questo lo rende il più grande lancio di hardware per videogiochi di sempre nel paese. Se diamo un'occhiata ai precedenti detentori del record, la PS2 ha venduto 630.000 unità al momento del lancio e il Game Boy ne ha vendute 610.000.

Anche il re delle console, la PS2, è stato un po' buttato giù dal suo trono, quindi. Inoltre, vale la pena notare che Famitsu non tiene conto delle vendite di My Nintendo Store, il che significa che il numero effettivo di console Nintendo Switch 2 vendute potrebbe essere molto più alto.

In termini di software, non dovrebbe sorprendere nessuno vedere che anche Mario Kart World è in cima alle classifiche, avendo venduto 782.566 unità secondo i dati di Famitsu. Mentre lo Switch 2 continua a dominare le classifiche di vendita, dovremo vedere per quanto tempo questa striscia positiva riuscirà a mantenersi.