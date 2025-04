Nintendo Switch 2 Pro Controller sarà "l'apice di tutti i controller", è anche più costoso

HQ

Oltre al nuovo Joy-Con 2 e agli accessori, Nintendo ha confermato che Nintendo Switch 2 avrà il suo (e più costoso) Pro Controller. Si chiama Nintendo Switch 2 Pro Controller, da vendere separatamente, e Nintendo sa che a prima vista sembra indistinguibile dal controller precedente... "ma è stato anche ridisegnato da zero", ha dichiarato Kouichi Kawamoto, produttore di Nintendo EPD.

"In particolare, gli stick di controllo sinistro e destro sono più silenziosi e non fanno rumore, anche quando vengono spostati rapidamente verso il bordo. Inoltre, scivolano molto dolcemente, quindi abbiamo iniziato a chiamarli bastoncini scorrevoli", ha riso il produttore giapponese.

Nintendo afferma di aver ridotto la sensazione di urto quando li si inclina e afferma con orgoglio che è stato considerato come "l'apice di tutti i controller" internamente a Nintendo, impiegando molto tempo per farlo bene. Si ispira anche ai controller GameCube con le impugnature, rese più sottili per dare più spazio alle dita.

Ma i miglioramenti più grandi sono il jack audio, che consente di utilizzare un auricolare cablato per la chat vocale, e due nuovi pulsanti, GL e GR, che possono essere personalizzati, assegnando qualsiasi input di pulsante desiderato. "Ad esempio, se si assegna il pulsante di acquisizione al pulsante GL, è possibile utilizzarlo per acquisire schermate senza togliere il pollice dalla levetta L", spiega Nintendo. Questi pulsanti non saranno presenti sul Joy-Con 2, ma sull'impugnatura di ricarica del Joy-Con 2, venduta separatamente.

Il controller sarà inoltre dotato di HD Rumble 2, controlli di movimento e funzionalità amiibo. Funzionerà solo sull'interruttore 2, non sull'interruttore 1. Il prezzo di questo Pro Controller evoluto sarà di $ 79.99 / 89.99 euro, 20 in più rispetto all'attuale controller Switch Pro. Che, se ne possiedi già uno, potrai utilizzarlo su Switch 2. In generale, aspettati che tutto ciò che riguarda Switch 2 sia più costoso dei prezzi a cui sei abituato sul primo Switch...