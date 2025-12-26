Nintendo Switch 2 riceve la versione nativa di Stardew Valley come regalo natalizio 'shadow drop'

HQ

Se Eric "ConcernedApe" Barone promette qualcosa, mantiene le promesse. O almeno, ci lavorerà incessantemente finché non sarà consegnato. A sei giorni dalla fine del 2025, alcuni temevano che il creatore di Stardew Valley e il prossimo Haunted Chocolatier potessero essere bloccati nello sviluppo della versione nativa per Nintendo Switch 2 che aveva promesso nel Nintendo Direct di settembre, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. Voleva solo farti un regalo di Natale da abbinare.

Stardew Valley è disponibile ora su Nintendo Switch 2 a €14,99, e come upgrade gratuito se possiedi già la versione Switch. Aggiunge controlli adattivi per la modalità Mouse, una modalità locale a schermo diviso per fino a quattro giocatori e fino a otto giocatori se si gioca online, oltre alla possibilità di connettersi tramite Game Share.

Tuttavia, sembra che la versione abbia ancora bisogno di qualche piccola modifica (il che è del tutto normale, dato che ogni volta che il gioco arriva su una nuova versione o piattaforma) e ConcernedApe stesso si assume la responsabilità di correggerla il prima possibile.

Niente di cui lamentarsi, Eric. Continueremo ad aspettare quel promettente Aggiornamento 1.7 per Stardew Valley e, soprattutto, per quel Cioccolatiere Infestato di cui speriamo di sentire di più nel 2026.