Ci aspettavamo assolutamente che fosse così, ma durante il Nintendo Switch 2 Direct è stato appena affermato dal produttore giapponese di console che il Nintendo Switch 2 verrà lanciato a giugno.

La console verrà lanciata in particolare il 5 giugno 2025 e arriverà con una moltitudine di opzioni di bundle, incluso il titolo di lancio Mario Kart World.

Per il resto, ci è stato finalmente detto a cosa si riferisce il pulsante "C" sul dispositivo, con questo in riferimento alla funzione "GameChat" che consente una maggiore interazione sociale per i proprietari del sistema.

Dai un'occhiata al Nintendo Switch 2 qui sotto.