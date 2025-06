Nintendo Switch 2 Welcome Tour

HQ

Dopo aver recensito giochi per oltre due decenni, è bello essere ancora in grado di essere sorpresi e sentire che ci sono ancora delle sfide. Switch 2 Welcome Tour ne è un perfetto esempio. Non so davvero come approcciarlo e guardarlo, e ho anche difficoltà a trovare un pubblico di destinazione diretto per esso, anche se lo trovo abbastanza piacevole.

Presumo che più persone di me abbiano alzato le sopracciglia quando Nintendo lo ha annunciato come una sorta di titolo introduttivo a Switch 2. Molti hanno tracciato parallelismi con Wii Sports in quanto il gioco è pensato per servire come una sorta di recensione del nuovo hardware e presentare le possibilità che offre. Ma mentre Wii Sports era un gioco per tutti, Switch 2 Welcome Tour non sembra davvero un gioco per nessuno, tranne forse per una piccola cricca di fan accaniti che amano i titoli sperimentali e un ritmo lento.

Se trovi tutto, puoi passare all'area successiva sul tuo Switch 2.

All'inizio, il mio pensiero spontaneo è stato che ovviamente avrebbe dovuto essere incluso nella console allo stesso modo di Wii Sports, il che ha contribuito notevolmente a rendere la console Wii Nintendo il più grande successo di allora. Tuttavia, Switch 2 Welcome Tour ovviamente non ha lo stesso fascino sexy, essenziale e intuitivo di Wii Sports e, come ho detto, si trova piuttosto all'altra estremità della scala. Si tratta di caratteri super piccoli, molto testo e un layout sorprendentemente complesso.

Annuncio pubblicitario:

Switch 2 Welcome Tour è davvero all'altezza del suo nome, con l'intero gioco (o almeno la parte che ho avuto modo di provare) che si svolge su un gigantesco Switch completo di tutti i rifinimenti. Gioco nei panni di un personaggio incredibilmente piccolo, e in cima alla console ci sono una serie di tende che fungono da una sorta di stazioni demo, banchi di quiz con il personale dietro di loro, e altre stazioni e persone che camminano intorno. Tutto ciò che si trova sulla console, come pulsanti, prese, altoparlanti, magneti e altro ancora, è cliccabile e se li si preme si ottiene una piccola spiegazione di ciò che fanno.

I minigiochi sono allo stesso livello di WarioWare e a volte a malapena lo sono.

Guardando tutto per spuntare ciò che c'è da vedere in ogni area, giocando con successo alle demo e facendo quiz, si sbloccano nuove aree della console e gli accessori da visitare. Ho preso il mio piccolo personaggio (che ovviamente può essere personificato in una certa misura) e ho iniziato a esplorare, da un enorme Joy-Con 2 sinistro, poi lo schermo e poi il Joy-Con 2 destro. Andare avanti non è sempre facile e richiede una certa quantità di medaglie e di trovare cose, che si rivelano abbastanza ben nascoste.

Da parte mia, sono rimasto un po' sorpreso da quanto siano dettagliate le descrizioni di tutto da parte di Nintendo. Il Welcome Tour va davvero più in profondità di quanto si possa pensare, e quando ho cliccato sulla lente che costituisce la tecnologia dietro il puntatore del mouse, ho appreso come Nintendo lavorava con diverse scelte di lenti perché c'è un po' più di distanza tra la lente e la superficie rispetto a un normale mouse per PC. Allo stesso modo, ho imparato come le vibrazioni dei Joy-Con 2 possano essere utilizzate anche per creare il suono e come la tecnologia riesca a raggiungere questo obiettivo, come dimostra l'inconfondibile suono di raccogliere un penny in Super Mario Bros. Spesso c'è anche un po' di storia, come Nintendo che ci ricorda che in realtà hanno rilasciato un mouse ufficiale nel 1992 con Mario Paint e hanno anche avuto il mouse Nintendo 64 in Giappone nel 1999. Il fatto che il Joy-Con 2 funzioni come un mouse non è quindi una novità per Nintendo.

Annuncio pubblicitario:

Sono informazioni sorprendentemente profonde che Nintendo vuole dirti sul suo hardware.

Dopo esserti documentato su un particolare argomento, puoi andare a un banco Quiz per fare un quiz veloce su un particolare argomento. Le domande non sono particolarmente difficili se hai effettivamente letto i cartelli intorno alla scrivania (ti vengono date opzioni di risposta, una o due delle quali sono spesso più umoristiche), ma se non l'hai fatto, alcune di esse sono quasi cieche fortune. Si tratta di una configurazione insolita che significa che sto effettivamente inserendo la pubblicità Nintendo, il che rafforza la mia opinione che probabilmente avrebbe dovuto essere inclusa nella console in ogni caso, ma mi fa anche capire che non è certamente per tutti e capire perché Nintendo non voleva includerla in bundle.

Questo è un gioco a cui i bambini non possono nemmeno giocare a causa di tutto il testo, e il pubblico occasionale che acquista Switch 2 probabilmente non è interessato a leggere della tecnologia magnetica utilizzata per collegare il Joy-Con 2 allo schermo. Dubito che anche i giocatori siano molto entusiasti di andare in giro a leggere le bacheche e assicurarsi di ricordare cosa c'è sopra per riferimento futuro. Semplicemente non è un gioco molto appropriato da spedire con la console, ma non so se penso che sia così appropriato da caricare.

La pedagogia è spesso estremamente buona, ma chiamarla un gioco di indovinare in quale cornice sta viaggiando una palla è una forzatura.

Bene, le varie tende demo che si trovano qua e là sono tutte dedicate a diverse funzionalità del tuo Switch 2 e sono progettate in modo piuttosto affascinante. Prendiamo, ad esempio, il modo in cui Nintendo sceglie di illustrare la grafica 4K. Lo fanno con il classico tracciato 1-1 di Super Mario Bros e mostrano quanto diventi grande come un francobollo su uno schermo 4K. L'intera traccia diventa solo una piccola striscia su un televisore di dimensioni normali, in cui non solo devi giocarci ma anche, tra le altre cose, passarla dotata di fiore di fuoco, scendere in un tubo verde e afferrare un fungo 1-Up. Per me, che ho un'età, tutto si è bloccato (anche se sono riuscito nell'impresa n00b di morire all'istante al primo Goomba, preso alla sprovvista da quanto fosse incredibilmente piccolo tutto), ma guardando una persona che ha la metà dei miei anni (quindi ancora poco più di 20 anni) che gioca allo stesso gioco, ha lottato per ben 15 minuti per trovare il blocco invisibile che dà un fungo 1-Up prima che rivelassi dove fosse. Ancora una volta, non è per i bambini.

Altri esercizi che ho provato includevano il cronometraggio di una palla attraverso un labirinto usando il Joy-Con 2 come mouse, l'identificazione della frequenza dei fotogrammi con cui gli oggetti volavano sullo schermo (per illustrare la superiorità di 120 fotogrammi al secondo) e un minigioco maracas che mostrava la nuova funzione di vibrazione. Quest'ultimo ha impressionato molto, con il Joy-Con 2 che riconosce chiaramente quando una maraca è piena di oggetti più grandi o più piccoli.

Oh, non hai una telecamera, beh, allora non puoi suonare questi pezzi.

Tutti questi minigiochi hanno anche sfide più alte, ma in realtà sono solo demo tecnologiche di base e intrinsecamente non molto divertenti. Un ramo normale in qualsiasi Mario Party ha più profondità di questi, e quindi i livelli di difficoltà più alti non aggiungono davvero nulla.

La mia preferita delle tende demo era una storia simile a Twister (quel popolare gioco pre-party, sai) in cui dovevi mettere le dita su quadrati colorati e cercare di completarli tutti e dieci. Alcune demo dovevano essere riprodotte sulla TV, altre sullo schermo del dispositivo: questo ramo apparteneva a quest'ultimo e le dita si sono rapidamente intrecciate, ma ho comunque pensato che fosse una sciocchezza divertente che offriva qualcosa di nuovo. Tutto sommato, questi pacchetti demo non sono fondamentalmente niente di speciale, ma comunque divertenti, e soddisfano lo scopo di dimostrare davvero l'hardware, oltre a incoraggiarti a riprovare per stabilire record in modo da poter ottenere più medaglie e sbloccare nuove cose.

Lo stesso con il Pro Controller, assicurati di ottenere se vuoi fare tutto.

In breve, Switch 2 Welcome Tour è una rottura di scatole da recensire. Non è mai particolarmente divertente, ma non mi annoio nemmeno particolarmente perché lavoro con i giochi e sono ancora sinceramente interessato a Nintendo. Ed è discutibile se gioco, dal momento che fare clic su tutte le funzioni di uno Switch 2, leggere saggistica sulla batteria della console e scuotere i Joy-Con o disegnare linee con il mouse difficilmente possono essere chiamati gameplay.

Il più grande difetto del gioco, tuttavia, è che non è possibile completarlo a meno che non si acquistino determinati accessori. Se non hai un Pro Controller non puoi fare i suoi esercizi, lo stesso con la fotocamera e così via. Capisco perché, perché ovviamente hai bisogno di un Pro Controller per poterci giocare, ma in realtà non è una configurazione che sembra molto chiara e dovrebbe essere più chiaro che non ottieni l'esperienza completa senza accessori.

Leggi bene e puoi fare un quiz in seguito.

A parte il fatto che Nintendo ovviamente vuole guadagnare un soldo in più con Welcome Tour invece di raggrupparlo, il tempo trascorso con il gioco mi ha fatto capire perché lo vendono separatamente. La trama è pesante, contiene molto testo e sembra progettata per un gruppo di giocatori estremamente di nicchia. Penso che sia un gioco che non piacerà a molti bambini e principianti, e anche a me, il pubblico di destinazione, non piace molto, mi sembra di spuntare una lista di cose da fare.

Certo, è un gioco molto economico - che a malapena può essere definito un gioco - ma questo non lo rende più divertente. Se sai che non ti piacciono i ritmi lenti, molto testo, poca interattività e studio, è meglio scegliere qualcos'altro. Ma se sei uno di quei fan sfegatati di Nintendo che compra la console e tutti i suoi accessori ed è felice di pagare per mostrare le tue abilità, allora questo farà al caso tuo.