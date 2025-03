Nintendo Switch: dall'inizio traballante al dominio del mondo

HQ

Per molti versi, sembra quasi un po' surreale cercare di riassumere il Nintendo Switch. Che viaggio incredibile è stato, in cui non è esagerato dire che batte tutto nel mondo dei giochi, con forse solo il Mega Drive, la prima PlayStation e la Xbox 360 come concorrenti. Stiamo parlando di una console che è arrivata dal nulla, ma che è comunque riuscita a fare colpo e oggi è sulla buona strada per diventare il dispositivo di gioco più venduto di tutti i tempi.

Ma... Penso che dovremmo iniziare dall'inizio. E per me, siamo nel 2012 e con il lancio di Wii U. Nintendo ha avuto il suo più grande successo su console fino ad oggi con Wii e voleva seguirlo. Avevano l'idea di una console che ci permettesse di giocare in un modo nuovo e che avesse uno schermo che consentisse nuove idee e ci permettesse anche di giocare in modalità wireless a casa anche senza TV. Se strizzi gli occhi, il Wii U Gamepad ti ricorda un po' il Switch, ed è facile capire che è la base per quest'ultimo.

C'era poco a favore di Nintendo e Switch solo otto anni fa, e molti sentivano che era giunto il momento per Nintendo di abbandonare l'idea delle console.

Tuttavia, il Wii U è stato un gigantesco flop e nulla è andato come voleva Nintendo. Ai giocatori non piaceva dover guardare il Gamepad e la TV allo stesso tempo, molti erano confusi dal nome e dal marketing e non si rendevano conto che si trattava di una nuova console piuttosto che di un accessorio Wii, e l'hardware era complicato per le terze parti che lo abbandonavano. Ciò lasciò Nintendo quasi sola in una situazione che ricordava l'era del Nintendo 64, ma anche allora almeno avevano la console più potente di cui vantarsi all'epoca e le cartucce offrivano alcuni vantaggi (e svantaggi) rispetto ai CD più lenti.

Il Gamecube era stato considerato un grande flop dieci anni prima dopo aver venduto 22 milioni di unità nella sua vita, ma il Wii U non ha nemmeno raggiunto i 14 milioni. Peggio ancora, anche il Nintendo 3DS aveva perso slancio e non era neanche lontanamente popolare come il Nintendo DS. Nintendo che faceva un Sega e lasciava le console era sempre più visto come uno scenario ragionevole, e forse il prossimo gioco di Mario sarebbe uscito per PlayStation e Metroid avrebbe trovato una casa naturale su Xbox.

Non c'è bisogno di occhi di falco per vedere l'evoluzione dal Wii U.

Il Wii U si è lentamente addormentato e quattro anni dopo il suo lancio, è stato confermato che Nintendo stava lavorando su un dispositivo che andava sotto il nome provvisorio di NX, che nell'ottobre 2016 è stato presentato e chiamato Switch. Dire che la gente era sbalordita era un'esagerazione. Ecco alcuni dei commenti dei lettori di Gamereactor:

"Penso che sia la console Nintendo più stupida che abbiano mai realizzato, assolutamente idiota! Avrebbero dovuto fare una nuova console portatile o una nuova console desktop, non un'ibrida! Non vedo alcun motivo per portare la console in movimento, è troppo grande, ha una durata della batteria troppo scarsa ed è generalmente mal progettata".

"Come ho detto, è un Wii U 2.0 ma con controlli rimovibili. Senza sapere nulla sulla durata della batteria, l'autonomia, le prestazioni e la risoluzione, sento che probabilmente aspetterò e vedrò".

"... è troppo grande per essere qualsiasi cosa".

"Tuttofare, maestro di nessuno".

"Spero che questo sia un fiasco tipo Wii U".

"Switch è troppo costoso, e questa sembra essere l'opinione comune online. Seriamente, 300 sterline o anche di più per questo?"

"Sarà un flop totale, vecchi giochi usciti sulle altre console anni prima e un sacco di porting per Wii U... Questo è Wii U 2".

Nintendo è passata direttamente dalla sua console più venduta di sempre a quella più venduta.

E così via, e così via. Certo, c'erano anche voci ottimiste, ma c'era uno stato d'animo molto negativo da parte di alcuni. Una folla molto numerosa aveva completamente escluso Nintendo, e l'idea di una console simile a Wii U che costasse ancora di più sembrava essere la definizione di un biglietto di sola andata fuori dalla produzione di console. Anche se tutti questi erano sbagliati come avrebbero mai potuto essere, li capisco ancora. L'ho fatto io stesso quando ho predetto per la rivista Gamereactor che il Nintendo DS sarebbe fallito e avrebbe perso la corsa contro la PSP... dopodiché è diventato il secondo formato più venduto di tutti i tempi. Ahi!

Switch venne, vide e conquistò, e questa volta Nintendo aveva fatto i suoi compiti. Anche se penso che la loro visione di persone che portano con sé il Switch e giocano in multiplayer in movimento con i propri Joy-Con sia pura finzione (coloro che giocano a giochi portatili giocano principalmente da soli, anche se ci sono eccezioni), c'era sicuramente un bisogno represso di una console ibrida. In questo modo Nintendo stessa ha potuto smettere di creare giochi separati per dispositivi portatili e desktop, il che ha accelerato notevolmente le uscite, e le prestazioni sono state abbastanza buone per la maggior parte delle persone. Inoltre, avevano la libreria Wii U che quasi tutti hanno perso perché ha venduto così male, che per tutta la generazione è servita come un buon punto di partenza per riempire le liste di rilascio con i remaster, non ultimo Mario Kart 8 Deluxe, che è diventato il gioco più venduto del formato, con oltre 67 milioni di copie vendute.

Durante la generazione precedente, Nintendo ha offerto una qualità come nessun'altra, e un primo esempio di ciò è Mario Kart 8. Una volta che è stato portato in un formato commercialmente valido, è assolutamente volato via dagli scaffali.

Nintendo, come Sega durante l'era Dreamcast, ha dimostrato di essere particolarmente brava con un coltello alla gola e nonostante il flop di Wii U, molti grandi giochi sono arrivati sulla console e Switch ha iniziato in modo estremamente aggressivo con The Legend of Zelda: Breath of the Wild al suo lancio, seguito poco dopo dal già citato Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, e un altro mese dopo Super Mario Odyssey.

Questa batteria di titoli forti è stata sufficiente per far volare il dispositivo sugli scaffali, il che a sua volta ha svegliato terze parti, non ultimi gli indie. Il successo genera successo e, nonostante una prima metà del 2018 leggermente più lenta in termini di vendite (con giochi come Bayonetta 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces e Captain Toad: Treasure Tracker ), la palla stava già rotolando. Come al solito, anche Nintendo ha voluto offrire qualcosa di nuovo e ha presentato il concetto di cartone Labo, con il quale abbiamo potuto giocare in modi completamente nuovi. Anche questo non è stato un successo, ma l'idea bizzarra ha contribuito alla sensazione che Nintendo stia innovando e sorprendendo.

Nintendo può ancora sorprendere come pochi altri e ha avuto l'idea che tutti dovrebbero costruire con il cartone l'anno dopo l'uscita di Switch.

Se la prima metà del 2018 ha visto vendite leggermente inferiori a quelle dei più grandi titoli di Nintendo, la seconda metà è stata ancora più folle. È stato allora che sono stati rilasciati Super Mario Party, Pokémon: Let's Go Pikachu /Let's Go Eevee e Super Smash Bros. Ultimate, tre giochi che insieme hanno raggiunto 72 milioni di copie vendute. E poi hanno dato il via al 2019 con New Super Mario Bros. U Deluxe all'inizio di gennaio, un gioco che ha venduto quasi 20 milioni di copie.

A questo punto, era chiaro che Nintendo aveva raggiunto l'impossibile. Il Wii U era già stato dimenticato e il Switch stava volando via dagli scaffali mentre un record di vendite dopo l'altro veniva polverizzato. La prova di ciò viene dall'allora capo di Xbox Phil Spencer (ora capo generale dei giochi di Microsoft) che ha deciso di iniziare a lavorare con Nintendo piuttosto che contro di loro, lanciando Ori and the Blind Forest in esclusiva per Xbox per Switch e permettendo a Banjo-Kazooie di apparire come personaggio DLC in Smash Bros.

Anche Ring Fit Adventure (che in realtà offre un allenamento davvero piacevole) mostra come Nintendo corra dei rischi in un modo che altri non fanno.

Un'altra cosa che in qualche modo stranamente ha contribuito a consolidare la popolarità del Switch è stata in realtà la pandemia. Le persone sono rimaste a casa e dove la maggior parte degli altri ha abbandonato il multiplayer locale, Nintendo ha invece investito molto in questo in particolare. E Animal Crossing: New Horizons ha fatto meglio, uscito a marzo 2022, proprio quando si dichiarava che la pandemia avesse conquistato l'Occidente. Le persone hanno costruito città, si sono salutate e si sono godute il loro isolamento, e New Horizons, con poco meno di 48 milioni di copie vendute, è il secondo gioco più venduto del formato.

Il resto, si potrebbe dire, è storia. Intorno al 2022, dopo cinque anni sul mercato, hanno iniziato a emergere voci secondo cui era giunto il momento di un sostituto. Anche perché Microsoft e Sony hanno lanciato PlayStation 5 e Xbox Series X/S alla fine del 2020. Il Switch era già considerato più debole nelle prestazioni hardware quando è stato rilasciato e contro la nuova concorrenza era praticamente l'età della pietra.

La prossima settimana è il momento di questo...

Tuttavia, Nintendo ha dichiarato chiaramente che non era ancora il momento di sostituire la console, un messaggio che hanno dato pubblicamente ai loro finanziatori e si sono assicurati che nessuno potesse davvero fraintendere il messaggio. Switch ha avuto diversi anni in esso. Tuttavia, dal 2022, le indiscrezioni hanno continuato a diventare lentamente ma inesorabilmente sempre più frequenti e provenienti da buone fonti, mentre sono comparse fughe di notizie. Di per sé, non è così strano, dato che coloro che cercano di rilasciare giochi intorno al lancio avrebbero dovuto ragionevolmente essere in piena produzione. Questa è stata un'interruzione di tendenza che sembra aver sorpreso anche la stessa Nintendo, semplicemente non è più possibile mantenere i segreti, tutto trapelerà.

E le fughe di notizie sono continuate. Oggi sappiamo che il Switch 2 sarà mostrato di nuovo il 2 aprile e presumibilmente verrà lanciato solo pochi mesi dopo. Di recente, abbiamo visto quello che probabilmente sarà l'ultimo Nintendo Direct dedicato esclusivamente al Switch, e dopo 151 milioni di unità vendute, sta per ottenere un sostituto, che porterà a un calo delle vendite. Sembra molto probabile che supererà il Nintendo DS a 155 milioni, rendendolo il dispositivo Nintendo più venduto di sempre. Tuttavia, resta da vedere se supererà anche la PlayStation 2 a poco più di 160 milioni.

... E quindi è il momento di dire addio a questo, anche se è sicuro che sarà in giro per almeno un altro anno.

Chiaramente, ora è agli sgoccioli. Tuttavia, la console sarà completamente supportata per almeno un altro anno (ci sono già giochi annunciati per il 2026 e più avanti quest'anno Metroid Prime 4: Beyond e Pokémon Legends: Z-A ). Inoltre, non dobbiamo escludere che Nintendo abbia qualcosa in più da annunciare come una sorta di addio. Tra pochi giorni, tuttavia, si tratterà solo della sostituzione, in cui, nonostante sembri più o meno esattamente come il Switch 1, le persone non sembrano essere così irremovibili sul fatto che fallisca. Possiamo ringraziare il Switch per questo, la console che è passata dai fallimenti del Wii U e da un futuro incerto a dominare il mondo dei giochi e rendere Mario più grande che mai.