Nintendo Switch Online dà il benvenuto a Pac-Man oggi

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Sebbene oggi circoli voci su altre notizie, i fatti attuali sono che Nintendo ha rilasciato una nuova espansione del catalogo NES su Nintendo Switch Online. Tre titoli arrivano oggi sul servizio in abbonamento, e almeno uno di essi sicuramente sollevarà lo spirito di tutti i giocatori veterani del mondo che vi hanno accesso.

Lo diciamo perché Pac-Man (il titolo originale) arriva su NSO insieme a Mendel Palace e The Tower of Druaga. Immaginiamo che non sia necessario presentarvi uno dei giochi più importanti nella storia del medium, ma forse dovremmo raccontarvi un po' di più sui suoi compagni oggi.

Mendel Palace è un gioco d'azione e puzzle isometrico sviluppato da Game Freak e diretto - aspettate un po' - dal creatore stesso di Pokémon, Satoshi Tajiri.

The Tower of Druaga (Namco, 1984) è stato descritto come un action RPG, anche se si adatta più al termine moderno 'dungeon crawler', poiché dovevi completare i livelli all'interno di un castello sconfiggendo nemici per liberare una principessa prigioniera.

Ora puoi goderti questi tre classici senza costi aggiuntivi se sei abbonato a qualsiasi livello di Nintendo Switch Online. Li proverai oggi?