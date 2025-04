Nintendo Switch Online + Expansion Pack consentirà pacchetti di aggiornamento gratuiti per giochi Switch 1 "selezionati"

HQ

Nintendo ha annunciato le versioni per Nintendo Switch 2 di alcuni dei giochi originali per Switch: Metroid Prime 4, Pokémon Legends: Z-A, Kirby e la Terra Dimenticata, Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il suo predecessore Zelda Breath of the Wild sono gli unici titoli confermati finora.

Sembra che queste versioni, oltre a una grafica e prestazioni migliori, includeranno anche altri miglioramenti, come i "controlli del mouse" in Metroid Prime 4, nuovi livelli in Kirby o minigiochi in Mario Party. Ma la domanda che la maggior parte delle persone si pone è... Quanto costerebbero?

Non lo sappiamo ancora, ma possiamo presumere che non sarà economico, visto quanto sono costosi i giochi. Ma se sei abbonato a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ne riceverai alcuni gratuitamente.

E noi insistiamo, alcuni di loro.

I "pacchetti di aggiornamento selezionati" saranno gratuiti

Sul sito web di Nintendo, leggiamo che "i membri di Nintendo Switch Online + Expansion Pack che giocano su Nintendo Switch 2 avranno presto accesso ai pacchetti di aggiornamento per entrambi i giochi The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, consentendo loro di godersi le edizioni Nintendo Switch 2 di questi giochi senza costi aggiuntivi".

Il sito ha un'immagine che mostra anche Kirby, Metroid e Mario Party, ma il testo specifica solo i giochi di Zelda. Inoltre, dicono "Pacchetti di aggiornamento selezionati senza costi aggiuntivi", quindi possiamo presumere che si riferiscano solo ai giochi di Zelda, i cui aggiornamenti non sono così estesi: grafica migliore e compatibilità con il nuovo "Zelda Notes" sull'app. Kirby o Mario Party, che in realtà aggiunge nuovi contenuti di gioco, potrebbero non essere inclusi nell'abbonamento Switch Online + Expansion Pack.

La buona notizia è che, per quanto ne sappiamo, non sono stati annunciati aumenti di prezzo per Switch Online + Expansion Pack, che sarà lo stesso abbonamento dello Switch originale, e aggiungerà alcuni giochi per GameCube, solo su Switch 2.