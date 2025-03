Nintendo Switch Online lancerà un importante aggiornamento "strategico" a marzo

HQ

Gli aggiornamenti e le nuove aggiunte al catalogo di Nintendo Switch Online non sono così affascinanti come le nuove o più recenti uscite in arrivo su Game Pass o PS Plus, ma non sono meno graditi ai fan dei giochi retrò. Questa volta sono ben quattro i titoli che entrano a far parte del catalogo Super Nintendo / Super Famicom, e tutti sono classici giochi di strategia.

Si tratta dei classici a turni Nobunaga's Ambition, Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire e Uncharted Water: New Horizons. Tutti si uniranno al servizio di abbonamento il 28 marzo e puoi dare un'occhiata al loro gameplay nel trailer qui sotto. Certo, la loro grafica e fluidità sono state di gran lunga superate dai capitoli successivi della loro serie, ma non c'è dubbio che questi siano stati alcuni dei titoli di strategia più influenti della storia, le cui ramificazioni si estendono fino ai giorni nostri.