Nintendo Switch Sports Resort Anteprima del gameplay: L'estate non è ancora finita

Raramente, in un fitto programma di Gamescom, ho un momento per qualcosa che non è previsto per la giornata, ma la prima mattina non solo avevo tempo libero, ma c'era anche abbastanza tempo per andare nell'area pubblica e vedere cosa Nintendo aveva da offrire. Le file non erano lunghe, dato che era una giornata solo di lavoro, ma avevo tempo solo per una demo. Mario e i suoi amici sembravano divertenti, ma l'ultima cosa che riuscivo a vedere sul pavimento era Nintendo Switch Sports Resort, un sequel pensato per stimolare la nostalgia nella mia mente, mentre ricordavo le ore passate a lavorare su tutti gli sport dell'isola di Wuhu nel Wii Sports Resort originale.

Dopo aver trascinato con me qualcuno che avevo già conosciuto in un appuntamento precedente (un ringraziamento a Isiah Williams di TechRadar per essere un bravo sportivo), siamo riusciti a trovare un posto per giocare a qualche Nintendo Switch Sports Resort. Quattro sport erano in offerta: lotta con i pollici, tiro con l'arco, gare in moto d'acqua e... bowling? Non fraintendetemi, adoro abbattere birilli quanto chiunque altro, e ci sono nuove modalità di bowling in questo gioco, ma è stato sicuramente un po' strano vederlo lì, nonostante il suo status classico. Ammetto anche che alla fine non ho giocato a bowling. Ho avuto un po' di tempo, ma non molto.

Mi sono immerso subito nel gioco di lotta con i pollici, perché è uno dei minigiochi più unici che abbia mai visto in un titolo sportivo Nintendo. Tieni il joy-con in posizione verticale, muovendo il pollice da un lato all'altro finché non è il momento di schiacciare l'avversario. Non ha molta profondità, a parte l'opzione di ingannare un avversario provocandolo con una posizione del pollice ben tempizzata. Tuttavia, finisce per essere molto divertente velocemente, soprattutto a causa della tensione creata quando ti prendi il pollice. Se qualcuno preme il pollice, scuoti il joy-con come un pazzo per tirarlo fuori. La quantità di scuotimento necessaria aumenta man mano che vieni schiacciato, portando a momenti incredibili di calci all'ultimo minuto, come il main event di un pay-per-view WWE.

Non sono sicuro di riuscire a immaginare il thumb wrestling come un classico immediato di famiglia. Sarà divertente tra due fratelli, forse, ma non riesco a immaginare di far appassionare la nonna allo stesso modo in cui ama giocare a tennis dal divano, agitando il joy-con avanti e indietro come se cercasse di sventolare una persona invisibile seduta davanti a lei. Le gare in moto d'acqua hanno creato una sensazione simile, ma aumenta l'uso dei comandi di movimento del joy-con in modo così soddisfacente che è diventato rapidamente il mio sport preferito tra i tre che ho provato.

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Ufficialmente chiamato Power Cruising, il minigioco ti vede prendere il controllo di entrambi i joy-con, tenendoli come se stessi tenendo le maniglie della bici, o, incidentalmente, come se stessi guidando una moto d'acqua. Inclina i controller e potrai girare il veicolo con una maneggevolezza a cui ci vuole un minuto, ma che è sorprendentemente soddisfacente una volta che prendi la mano. Muovi i polsi all'indietro e puoi attivare un aumento di velocità, che si rinfresca man mano che attraversi più onde. È un altro gioco semplice, ma secondo me incarna meglio l'atmosfera sportiva estiva di Switch Sports Resort, e offre qualcosa che dà la sensazione che il divertimento non svanirà dopo qualche partita. Non sono sicuro di poter dire lo stesso del thumb wrestling, nonostante la mia passione.

Infine, c'era il tiro con l'arco. Ancora una volta, devi tenere entrambi i joy-con. Devi anche tenerli come se fossi con arco e frecce. Scusa nonna, qui non è permesso la forma pigra. Miri con una pressione di tasto, che avvicina la telecamera al bersaglio, ma devi muovere entrambi i joy-con per mantenere la mira stabile. Considerando il vento, il tiro con l'arco si rivela il minigioco più impegnativo che abbia giocato in questa breve demo. Isiah è sembrato subito un naturale, che mi ha colpito decisamente, quindi forse era più una questione di abilità da parte mia. Eppure, poter usare i comandi di movimento in modo che andasse oltre il semplice puntare e sparare è stato molto divertente. È anche un gioco che puoi sicuramente immaginare di creare molto divertimento per famiglie, perché puoi finire in una gara per vedere chi è meno scarso nel gioco, lanciando freccia dopo freccia nel nulla.

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Gli avatar Sportsmate lasciano ancora molto a desiderare dal punto di vista del design, ma nelle sue avventure sportive Nintendo Switch Sports Resort è un chiaro miglioramento rispetto all'originale. Proprio come Wii Sports Resort supera l'originale Wii Sports in molti modi, la varietà di giochi e l'utilizzo dei controlli di movimento in Switch Sports Resort mostrano un miglioramento costante rispetto al suo predecessore. Non abbiamo potuto provare il mondo aperto e abbiamo giocato solo a pochi giochi, ma resta l'impressione che questo sia un gioco sicuramente divertente per tutta la famiglia, anche se non riesce a catturare del tutto quell'età d'oro nostalgica di Wii Sports Resort.