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Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort è il seguito di Wii Sports Resort
Include 12 diversi sport basati sul movimento da praticare.
Prova a dirlo cinque volte in fretta. Un tanto atteso sequel del leggendario gioco per Wii, che tutti potevano giocare, è stato ora confermato, con un gameplay intuitivo tramite movimenti fisici al centro della scena. Puoi aspettarti di battere i tuoi amici in un totale di 12 discipline, tra cui: tennis tavolo, tiro con l'arco, moto d'acqua, pugilato, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf, lotta con il pollice (non ancora uno sport olimpico, ma speriamo che arrivi), skateboard, deltaplano e saltare con la corda.
Nintendo Switch Sports Resort esce il 22 ottobre e dovrebbe essere essenziale quanto i titoli precedenti della serie.
Giocherai a bowling o a smash sulla Switch 2 questo ottobre?