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Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort presentato in un nuovo trailer
Durante il Nintendo Direct di mercoledì, abbiamo finalmente avuto uno sguardo più chiaro dei 13 sport che possiamo aspettarci con piacere...
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Tra poco più di un mese potremo giocare di nuovo a sport con Nintendo, perché il 22 ottobre usciranno il loro prossimo Nintendo Switch Sports Resort. È un gioco abbastanza completo con un totale di 13 sport, nello specifico:
Nintendo ha ora pubblicato un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo più da vicino al gioco, inclusa la modalità fotografica ispirata agli Achievements, gli avatar che possiamo usare (e come personalizzarli), modalità single-player, multiplayer e le varianti in stile mini-gioco dei diversi sport.
Guarda il video qui sotto.