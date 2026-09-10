Nintendo Switch Sports Resort presentato in un nuovo trailer

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Tra poco più di un mese potremo giocare di nuovo a sport con Nintendo, perché il 22 ottobre usciranno il loro prossimo Nintendo Switch Sports Resort. È un gioco abbastanza completo con un totale di 13 sport, nello specifico:



Tiro con l'arco



Pallacanestro



Bowling



Pugilato



Golf



Moto d'acqua



Corda da saltare



Aereo a elica



Skateboarding



Tennis da tavolo



Tennis



Lotta con il pollice



Pallavolo



Nintendo ha ora pubblicato un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo più da vicino al gioco, inclusa la modalità fotografica ispirata agli Achievements, gli avatar che possiamo usare (e come personalizzarli), modalità single-player, multiplayer e le varianti in stile mini-gioco dei diversi sport.

Guarda il video qui sotto.