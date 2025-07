Nintendo termina il programma di voucher per i giochi

HQ

Nintendo è nota per ridurre raramente il prezzo dei propri giochi, quindi chiunque voglia i propri titoli dovrebbe essere pronto a pagare il prezzo intero, tranne forse le vendite minori nel mezzo. Tuttavia, c'è un modo per ottenere un buon mercato anche con i titoli più recenti.

C'è un programma Game Voucher per tutti gli abbonati al servizio online di Nintendo Switch Online. Il modo in cui funziona è che acquisti due voucher per £ 84 / € 99, che puoi poi utilizzare per acquistare due giochi, inclusi quelli esclusivi.

Tuttavia, Nintendo ha precedentemente segnalato che questi non funzioneranno con i giochi esclusivi Switch 2, e ora arrivano altre cattive notizie, poiché il programma è stato completamente chiuso. Nintendo afferma che l'ultima possibilità di acquistare Game Vouchers è il 30 gennaio 2026. Tuttavia, sono validi per dodici mesi dal momento dell'acquisto, ma successivamente non verranno aggiunti altri nuovi giochi.

Se vuoi rifornire la tua libreria con alcuni giochi Nintendo economici, è comunque un buon affare, quindi approfitta di f Game Vouchers finché durano.