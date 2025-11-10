Nintendo trasmetterà uno speciale Direct incentrato su The Super Mario Galaxy Movie questo mercoledì

HQ

Come tutti sappiamo, il sequel di The Super Mario Bros. Movie sarà The Super Mario Galaxy Movie, e arriverà il prossimo 3 aprile 2026. Nell'ultimo Nintendo Direct, Shigeru Miyamoto ha rivelato il titolo del film, e ora sembra che avremo molti più dettagli questa settimana.

Esatto, Nintendo ha appena confermato sui social media che il prossimo mercoledì 12 novembre alle 14:00 GMT/15:00 CET andrà in onda un Nintendo Direct, dove verrà svelato il trailer ufficiale del film (e dove speriamo che il recente leak sull'aspetto di Yoshi venga confermato una volta per tutte).

Non abbiamo ulteriori dettagli sulla durata di questo evento digitale, ma la società ha già informato che non verranno forniti aggiornamenti del gioco, il che significa che non verrà rivelato Mario in 3D (qualcosa che speriamo di vedere nei prossimi mesi, nel contesto del 40° anniversario di Super Mario Bros.). Puoi seguire il live streaming da questo link al canale YouTube ufficiale, ma non preoccuparti se non riesci a collegarti online, perché ti forniremo le informazioni man mano che accadono su Gamereactor.

Non vedi l'ora che arrivi il primo trailer di The Super Mario Galaxy Movie ?