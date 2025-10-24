Nintendo vuole che ci prepariamo alla guerra nel nuovo trailer di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

HQ

Il lancio di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment si sta avvicinando rapidamente e Nintendo pensa che sia giunto il momento di prepararsi per le epiche battaglie che ci attendono. In questa avventura, King Rauru e Princess Zelda devono guidare la disperata difesa contro un'invasione da parte delle legioni di Ganondorf.

Fortunatamente, non sono del tutto soli e Nintendo promette che incontreremo diversi volti nuovi pronti ad assistere il duo, oltre a diversi personaggi familiari. Una delle nuove funzionalità del gioco è la possibilità di eseguire Sync Strikes, attacchi congiunti, e questo è qualcosa che possiamo vedere anche nel video.

Il lancio è previsto per il 6 novembre. Dai un'occhiata ora per un assaggio di ciò che ti aspetta.