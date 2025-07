Nintendo vuole conoscere le opinioni dei giocatori giapponesi sulle Game Key Card

HQ

Dalla loro rivelazione, alcuni fan di Nintendo sono stati molto espliciti riguardo alle loro critiche alle Game Key Cards. Poiché la maggior parte dei giochi di terze parti attualmente disponibili su Nintendo Switch 2 utilizza le Game Key Card, le critiche dei fan si sono sviluppate ulteriormente.

Ora, sembra che i giocatori giapponesi avranno la possibilità di far sentire la loro voce. Secondo SwitchSoku (catturato per primo da VGC), Nintendo ha inviato ai giocatori giapponesi un sondaggio che chiede loro se sono a conoscenza delle Game Key Card e se influenzano il modo in cui acquistano i giochi.

Il sondaggio chiede ai giocatori se conoscono le Game Key Card, se conoscono i requisiti delle Game Key Card e poi chiede se preferiscono avere una Game Key Card o una versione digitale scaricabile di un gioco.

Le Game Key Card possono essere rivendute e possono funzionare su altre console Switch 2, ma i fan contestano il fatto che, una volta acquistata, una carta richieda comunque di scaricare i dati di gioco dal Nintendo eShop.

Quali sono le tue opinioni sulle chiavi di gioco?